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    В подмосковной школе ученик ударил одноклассника ножом в шею

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    В подмосковной школе ученик ударил одноклассника ножом в шею

    В подмосковной школе ученик ударил одноклассника ножом в шею

    В Клину (Московская область) возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 14-летнего школьника.

    По данным следствия, накануне, 28 ноября, утром двое школьников поссорились в кабинете «Истории» Высоковской школы №1. Тогда один из подростков достал нож и ударил им своего 14-летнего одноклассника в шею.

    Подозреваемый подросток задержан и допрошен. Как сообщили в подмосковном управлении СК, во время проверки будет дана всесторонняя правовая оценка действиям руководства школы.

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