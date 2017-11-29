В подмосковной школе ученик ударил одноклассника ножом в шею

В Клину (Московская область) возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство
14-летнего школьника.
По данным следствия, накануне, 28 ноября, утром двое школьников поссорились в кабинете «Истории» Высоковской школы №1. Тогда один из подростков достал нож и ударил им своего 14-летнего одноклассника в шею.
Подозреваемый подросток задержан и допрошен. Как сообщили в подмосковном управлении СК, во время проверки будет дана всесторонняя правовая оценка действиям руководства школы.
Подозреваемый подросток задержан и допрошен. Как сообщили в подмосковном управлении СК, во время проверки будет дана всесторонняя правовая оценка действиям руководства школы.
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