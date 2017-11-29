Клонированные в Корее собаки поступили на службу в якутскую колонию

На службу в кинологическое подразделение УФСИН России по Якутии поступили две собаки, клонированные в южнокорейской лаборатории Sooam BRF.
Представители давней пастушьей породы бельгийских овчарок Малинуа — Джек и Том — появились на свет в результате научного эксперимента, проведенного корейским ученым Хван Ву Соком. На сегодняшний день — они единственные в России клонированные животные.
В УФСИН собак передал их владелец, председатель регионального отделения российского военно-исторического общества Валерий Чугунов. По его словам, собаки этой породы как нельзя лучше подходят для службы в правоохранительных органах.
Валерий Чугунов: «Когда у меня появились эти щенки, я не задумываясь предложил их нашим правоохранителям. Во-первых, этот вид овчарок предназначен для полицейской работы, их используют, например, в США, Канаде и ряде европейских стран. Во-вторых, для воспроизведения на свет Тома и Джека был взят биоматериал лучших представителей этой породы, уже состоящих в специальных полицейских подразделениях. Так они и попали на службу в исправительную колонию №1».
Как отмечается на сайте ведомства, за три недели в питомнике колонии и занятий с опытными специалистами овчарки адаптировались к условиям Крайнего Севера и, несмотря на холод, начали хорошо справляться с заданиями общего и специального курса дрессировки.
В УФСИН собак передал их владелец, председатель регионального отделения российского военно-исторического общества Валерий Чугунов. По его словам, собаки этой породы как нельзя лучше подходят для службы в правоохранительных органах.
Валерий Чугунов: «Когда у меня появились эти щенки, я не задумываясь предложил их нашим правоохранителям. Во-первых, этот вид овчарок предназначен для полицейской работы, их используют, например, в США, Канаде и ряде европейских стран. Во-вторых, для воспроизведения на свет Тома и Джека был взят биоматериал лучших представителей этой породы, уже состоящих в специальных полицейских подразделениях. Так они и попали на службу в исправительную колонию №1».
Как отмечается на сайте ведомства, за три недели в питомнике колонии и занятий с опытными специалистами овчарки адаптировались к условиям Крайнего Севера и, несмотря на холод, начали хорошо справляться с заданиями общего и специального курса дрессировки.
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