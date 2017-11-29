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    В Волгоградской области отец убил плакавшую дочь ударом в живот

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    В Волгоградской области отец убил плакавшую дочь ударом в живот

    В Волгоградской области отец убил плакавшую дочь ударом в живот

    Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летнего жителя Волжского (Волгоградская область), убившего собственную дочь.

    По данным следствия, трагедия произошла, когда мать семимесячной девочки ушла из дома и оставила ребенка с отцом. Младенец начал плакать, а мужчина, раздраженный детским криком, ударил дочь кулаком в живот.

    Травма оказалась смертельной. Как установили эксперты, ребенок умер от закрытой травмы живота, сопровождавшейся разрывом толстой кишки и перитонитом.

    Мужчина уже задержан. Свою вину в содеянном он полностью признал, сообщили в волгоградском управлении СК.

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