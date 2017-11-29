В Волгоградской области отец убил плакавшую дочь ударом в живот

Уголовное дело возбуждено в отношении
22-летнего жителя Волжского (Волгоградская область), убившего собственную дочь.
По данным следствия, трагедия произошла, когда мать семимесячной девочки ушла из дома и оставила ребенка с отцом. Младенец начал плакать, а мужчина, раздраженный детским криком, ударил дочь кулаком в живот.
Травма оказалась смертельной. Как установили эксперты, ребенок умер от закрытой травмы живота, сопровождавшейся разрывом толстой кишки и перитонитом.
Мужчина уже задержан. Свою вину в содеянном он полностью признал, сообщили в волгоградском управлении СК.
Травма оказалась смертельной. Как установили эксперты, ребенок умер от закрытой травмы живота, сопровождавшейся разрывом толстой кишки и перитонитом.
Мужчина уже задержан. Свою вину в содеянном он полностью признал, сообщили в волгоградском управлении СК.
Комментарии