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    В Совфеде призвали отказаться от «ковбойских методов» в отношении КНДР

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    В Совфеде призвали отказаться от «ковбойских методов» в отношении КНДР

    В Совфеде призвали отказаться от «ковбойских методов» в отношении КНДР

    В Совфеде призвали отказаться от «ковбойских методов» в отношении КНДР

    Член Совета Федерации Константин Косачёв прокомментировали запуск Пхеньяном очередной мощной баллистической ракеты.

    Угрозы и усиление санкций США в отношении КНДР не работают, в ответ на любые угрозы Пхеньян будет совершенствовать оружие, надо возвращать ситуацию в переговорное русло, заявил на своей странице в Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

    Константин Косачёв, председатель комитета Совета Федерации по международным делам: «Ни угрозы, ни усиленные санкции США не работают. А их сохранение в условиях более чем двухмесячной паузы, взятой Пхеньяном, не прошло в КНДР незамеченным. Альтернативы деэскалации, действиям по предложенной Россией и Китаем схеме „двойного замораживания“ нет. На любые угрозы Пхеньян будет отвечать совершенствованием своего оружия. „Ковбойские“ методы не помогут, надо возвращать ситуацию в переговорное русло».

    смотретьКНДР: Hwasong-15 может поражать цели на всей территории США
    КНДР: Hwasong-15 может поражать цели на всей территории США
    Ранее в КНДР заявили, что запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-15», которая способна достичь любого района на территории Соединенных Штатов. Ракета провела в полете около 50 минут: поднялась на высоту около 450 метров и преодолела 960 километров, после чего упала в море у берегов Японии. В Пхеньяне назвали испытания историческим успехом, отметив, что развитие ядерной программы не представляет угрозы для любых стран и регионов, пока не будут нарушены интересы КНДР.

    смотретьВ КНДР назвали пуск ракеты «Хвасон-15» безопасным для других стран
    В КНДР назвали пуск ракеты «Хвасон-15» безопасным для других стран
    Спустя несколько часов после запуска телефонные переговоры провели лидеры США и Южной Кореи, а также начальники штабов этих стран. Стороны договорились усилить сотрудничество по вопросу ситуации на Корейском полуострове. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Пхеньян представляет угрозу для всего мира. Китае призвал Пхеньян подчиниться требованиям резолюций СБ ООН. А в Японии предположили, что «Хвасон-15» может нести не только ядерный заряд, но также биологическое и химическое оружие. Японские военные собираются провести соответствующие учения для защиты населения своей страны.

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