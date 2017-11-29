Парламент Крыма освободил жителей региона от кредитов в украинских банках

Парламент Крыма принял закон о списании с жителей полуострова кредитов, взятых в украинских банках.
Государственный совет Крыма в среду принял в окончательном чтении закон, который устанавливает правила списания с жителей региона кредитов, взятых в украинских банках. Напомним, украинские банки не работают на полуострове с 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ.
Владимир Константинов, спикер парламента Крыма: «Подлежит списанию в полном объеме задолженность, если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышала 5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на указанную дату, эквивалентную 5 миллионам рублей».
Часть заемщиков имеет право на реструктуризацию кредитов: это неработающие пенсионеры, граждане, которые растят несовершеннолетних детей в одиночку, и жители полуострова, у которых есть родные и приемные несовершеннолетние дети, передает «Интерфакс».
Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о погашении долгов крымчан и жителей Севастополя перед украинскими банками. Закон позволяет жителям полуострова урегулировать долги с помощью Фонда защиты вкладчиков, без личного общения с коллекторами. Закон призван ограничить полномочия коллекторов, которые, перекупив долги у украинских банков, пытались терроризировать местное население и предприятия. По словам главы полуострова Сергея Аксёнова, закон коснется около 200 тысяч крымчан и позволит списать кредиты объемом до пяти миллионов рублей.
Владимир Константинов, спикер парламента Крыма: «Подлежит списанию в полном объеме задолженность, если по состоянию на 18 марта 2014 года она не превышала 5 миллионов рублей или сумму, выраженную в иностранной валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на указанную дату, эквивалентную 5 миллионам рублей».
Часть заемщиков имеет право на реструктуризацию кредитов: это неработающие пенсионеры, граждане, которые растят несовершеннолетних детей в одиночку, и жители полуострова, у которых есть родные и приемные несовершеннолетние дети, передает «Интерфакс».
Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин подписал закон о погашении долгов крымчан и жителей Севастополя перед украинскими банками. Закон позволяет жителям полуострова урегулировать долги с помощью Фонда защиты вкладчиков, без личного общения с коллекторами. Закон призван ограничить полномочия коллекторов, которые, перекупив долги у украинских банков, пытались терроризировать местное население и предприятия. По словам главы полуострова Сергея Аксёнова, закон коснется около 200 тысяч крымчан и позволит списать кредиты объемом до пяти миллионов рублей.
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