Эксперты раскрыли детали неудачного запуска «Метеора-М»

Причиной нештатной ситуации со спутником «Метеор» мог стать сбой в работе разгонного блока «Фрегат».
Причиной неудачного запуска метеорологического спутника «Метеор-М» и еще 18 малых космических аппаратов стал сбой в работе разгонного блока «Фрегат». Об этом «Известиям» сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
На целевой орбите спутник до сих пор не обнаружен. Связь с ним также не установлена, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Пресс-служба «Роскосмоса»: «В результате работы ракеты-носителя „Союз-2.1б“ головной блок в составе разгонного блока „Фрегат“ и КА „Метеор-М“ был выведен на заданную промежуточную орбиту. Но впоследствии в ходе первого планового сеанса связи с КА не удалось установить связь из-за отсутствия его на целевой орбите. В настоящее время ведется анализ информации».
Как пояснил источник издания, первое включение двигателей разгонного блока состоялось по плану, но нет данных о втором включении, так как в это время «Фрегат» находился вне зоны доступа российских наземных станций.
Источник: «Программа полета разгонного блока жестко задана на Земле. Если не было второго включения, то и следующего по программе отделения спутника не было. Скорее всего, „Фрегат“ в связке с „Метеором“ и другими спутниками так и находится на низкой околоземной орбите».
Напомним, накануне состоялся второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. В «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.
Кроме «Метеора», на «Фрегате» находятся спутники Канады, Японии, США, Германии и Швеции, а также российский студенческий микроспутник «Бауманец-2». Эксперты не исключают, что они могли уже упасть в Атлантический океан или стать космическим мусором.
На целевой орбите спутник до сих пор не обнаружен. Связь с ним также не установлена, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».
Пресс-служба «Роскосмоса»: «В результате работы ракеты-носителя „Союз-2.1б“ головной блок в составе разгонного блока „Фрегат“ и КА „Метеор-М“ был выведен на заданную промежуточную орбиту. Но впоследствии в ходе первого планового сеанса связи с КА не удалось установить связь из-за отсутствия его на целевой орбите. В настоящее время ведется анализ информации».
Как пояснил источник издания, первое включение двигателей разгонного блока состоялось по плану, но нет данных о втором включении, так как в это время «Фрегат» находился вне зоны доступа российских наземных станций.
Источник: «Программа полета разгонного блока жестко задана на Земле. Если не было второго включения, то и следующего по программе отделения спутника не было. Скорее всего, „Фрегат“ в связке с „Метеором“ и другими спутниками так и находится на низкой околоземной орбите».
Напомним, накануне состоялся второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. В «Роскосмосе» сообщили, что разгонный блок «Фрегат» с космическим аппаратом успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту. С тех пор связи с ним не было.
Кроме «Метеора», на «Фрегате» находятся спутники Канады, Японии, США, Германии и Швеции, а также российский студенческий микроспутник «Бауманец-2». Эксперты не исключают, что они могли уже упасть в Атлантический океан или стать космическим мусором.
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