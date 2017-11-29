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    В КНДР назвали пуск ракеты «Хвасон-15» безопасным для других стран. военные испытания, запуски ракет, Северная Корея, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ КНДР назвали пуск ракеты «Хвасон-15» безопасным для других стран

    В КНДР назвали пуск ракеты «Хвасон-15» безопасным для других стран

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    В КНДР назвали пуск ракеты «Хвасон-15» безопасным для других стран

    В КНДР назвали пуск ракеты <nobr>«Хвасон-15»</nobr> безопасным для других стран

      В мире обсуждают новый пуск баллистической ракеты КНДР. В Пхеньяне назвали испытания историческим успехом, добавив, что ракета способна поразить цели на всей территории США. Отмечается, что «Хвасон-15» может нести ядерную боеголовку.

      Пуск мощной баллистической северокорейской ракеты прокомментировали в Китае. Пекин настоятельно призвал Пхеньян подчиниться требованиям резолюций СБ ООН.

      Озабоченность выразили и в Японии. Министр обороны Ицунори Онодэра. выступая в парламенте, предположил, что «Хвасон-15» может нести не только ядерный заряд, но также биологическое и химическое оружие. Онодэра подчеркнул, что оборонное ведомство вместе с Министерством охраны окружающей среды намеревается организовывать для местного населения учения на случай возможной ядерной, биологической или химической атак.

      В Южной Корее пуск «Хвасона-15» назвали вопиющим нарушением ряда резолюций СБ ООН. Спустя несколько часов после запуска телефонные переговоры провели лидеры США и Южной Кореи, а также начальники штабов этих стран. Стороны договорились усилить сотрудничество по вопросу КНДР. А президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Пхеньян представляет угрозу для всего мира.

      Прокомментировали пуск и в комитете Госдумы по обороне РФ. Там отметили, что действия КНДР ставят под угрозу безопасность делегации российских депутатов, которая находится в Северной Корее с официальным визитом.

      В Пхеньяне же отмечают, что разработка и развитие ядерной программы нацелены лишь на «защиту суверенитета страны и территориальной целостности от политики ядерного шантажа и ядерной угрозы со стороны США и обеспечение мирной жизни народа». В заявлении, распространенном северокорейским агентством ЦТАК, подчеркивается: пока не нарушаются интересы КНДР, другим странам бояться нечего.

      Из заявления правительства КНДР: «Мы еще раз торжественно заявляем, что это (развитие ядерной программы страны) не будет представлять собой угрозу для любых стран и регионов, пока не будут нарушены интересы нашего государства. Испытательный запуск проведен под максимально высоким углом и не оказал никакие отрицательные влияния на безопасность окружающих стран».

      смотретьКНДР: Hwasong-15 может поражать цели на всей территории США
      КНДР: Hwasong-15 может поражать цели на всей территории США
      Ранее сообщалось, что ракета, запущенная во вторник вечером с территории КНДР, провела в полете около 50 минут. Она поднялась на высоту 4,5 тысячи километров и преодолела 960 километров, после чего упала в море у берегов Японии. Военные эксперты нескольких стран полагают, что Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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