Водитель погрузчика устроил дрифт между самолетами в Шереметьево: видео

В аэропорту Шереметьево обнаружен буксировщик багажа, который представляет себя участником
Формулы-1.
На странице депутата Госдумы Максима Иванова в Facebook, появилось видео, на котором автомобиль лихо ездит по заснеженному полю, бесстрашно входит в заносы, умело лавирует между самолетами и другими машинами и, как сказали бы в профессиональных гонках, крутит бублики.
Сам Иванов предположил, что так сотрудники аэропорта радуются первому снегу, но агентству РБК в аэропорту Шереметьево заявили, что это не их сотрудник.
Сам Иванов предположил, что так сотрудники аэропорта радуются первому снегу, но агентству РБК в аэропорту Шереметьево заявили, что это не их сотрудник.
Комментарии