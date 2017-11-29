Подозреваются все
ТВ-Эфир
Подозреваются все
    •  
    Водитель погрузчика устроил дрифт между самолетами в Шереметьево: видео. аэропорт Шереметьево, аэропорты, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодитель погрузчика устроил дрифт между самолетами в Шереметьево: видео

    Водитель погрузчика устроил дрифт между самолетами в Шереметьево: видео

    комментировать
    Водитель погрузчика устроил дрифт между самолетами в Шереметьево: видео

    Водитель погрузчика устроил дрифт между самолетами в Шереметьево: видео

    Водитель погрузчика устроил дрифт между самолетами в Шереметьево: видео

      В аэропорту Шереметьево обнаружен буксировщик багажа, который представляет себя участником Формулы-1.

      На странице депутата Госдумы Максима Иванова в Facebook, появилось видео, на котором автомобиль лихо ездит по заснеженному полю, бесстрашно входит в заносы, умело лавирует между самолетами и другими машинами и, как сказали бы в профессиональных гонках, крутит бублики.

      Сам Иванов предположил, что так сотрудники аэропорта радуются первому снегу, но агентству РБК в аэропорту Шереметьево заявили, что это не их сотрудник.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru