Донбасс восстанавливает сельское хозяйство под украинской блокадой

В Донбассе активно восстанавливают сельское хозяйство. Раньше товары в этот регион привозили со всей Украины, но теперь Киев фактически объявил экономическую блокаду. Пока в самопровозглашенных республиках работает лишь несколько теплиц и птицеводческих хозяйств, однако фермеры планируют расширяться.

Полгода назад на одной из окраин Донецка была свалка. Теперь, с первым морозцем, собирают первый урожай капусты. В планах на будущий год — вырастить уже не сотни тонн овощей, а десятки тысяч. Кроме капусты — перец, баклажаны, томаты и огурцы.



Ризван Якубов, директор ГП «Теплицы Донбасса: „Готовимся обеспечивать республику на 70–80 процентов“».



Шахтерский регион сейчас стремится обеспечивать себя сам. Это своего рода импортозамещение. Здесь умеют не только добывать уголь. И прежде у Донбасса было свое мясо, молоко, хлеб и овощи. Хватало или нет, не было нужды думать о собственной продовольственной безопасности, как сейчас. Потому что товары сюда везли со всей остальной Украины. Но прежние связи разорваны: Киев фактически объявил блокаду той части Донбасса, которая находится в зоне АТО.



На птицефабрике в Шахтёрске полтора миллиона птиц — наседки и несушки. Они очень пугливы. Пока несутся, живут. Это не более двух лет. Потом — под нож. Хлеб, молоко, яйца — минимальный набор продуктов, без которых никак. Люди в войну живут тяжело. Куриное мясо — самое доступное.



Мясокомбинат в Горловке в 2015 году попал под бомбежку. Прежние собственники его оставили. Теперь это единственное в непризнанной республике государственное предприятие пищевой отрасли, все его конкуренты в регионе — частники. Сырье на комбинате местное — например, из той же птицефабрики Шахтёрска, а также из России. Выйти на ее рынки с готовой продукцией — мечта руководства комбината.



Государственное предприятие — та форма собственности в ДНР, которая, как считают власти республики, должна давать если не фору, то стабильность. Работникам — зарплату вовремя, покупателям — регулируемые цены. Специалисты говорят, на создание новых экономических связей могут уйти годы.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.