В Москве открылся Архиерейский собор Русской православной церкви

В храме Христа Спасителя начал работу Архиерейский собор Русской православной церкви.

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Нынешний собор посвящен 100-летию возрождения патриаршества на Руси. На нем, в частности, подведут промежуточные итоги экспертиз подлинности останков императора Николая II и его семьи.



Архиерейский Собор — высший орган церковного управления. Собор может созываться по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Последний такой форум состоялся в феврале 2016 года.



