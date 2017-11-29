Подозреваются все
ТВ-Эфир
Подозреваются все
    •  
    В Москве открылся Архиерейский собор Русской православной церкви. православие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открылся Архиерейский собор Русской православной церкви

    В Москве открылся Архиерейский собор Русской православной церкви

    комментировать

    В Москве открылся Архиерейский собор Русской православной церкви

    В Москве открылся Архиерейский собор Русской православной церкви

      В храме Христа Спасителя начал работу Архиерейский собор Русской православной церкви.

      Нынешний собор посвящен 100-летию возрождения патриаршества на Руси. На нем, в частности, подведут промежуточные итоги экспертиз подлинности останков императора Николая II и его семьи.

      Архиерейский Собор — высший орган церковного управления. Собор может созываться по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Последний такой форум состоялся в феврале 2016 года.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru