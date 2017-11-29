Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара
    •  

    Капсулу с прахом Дмитрия Хворостовского доставили в Красноярск

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Антон Денисов
    Капсулу с прахом Дмитрия Хворостовского доставили в Красноярск

    Капсулу с прахом Дмитрия Хворостовского доставили в Красноярск

    Капсулу с прахом Дмитрия Хворостовского доставили в Красноярск
  • Фото: РИА Новости, Антон Денисов

    • Одну из двух капсул с прахом народного артиста России Дмитрия Хворостовского доставили в Красноярск.

    Как сообщили агентству «Интерфакс» в администрации Красноярского края, официальная церемония захоронения будет проведена после решения ряда организационных вопросов.

    смотретьУрну с частью праха Дмитрия Хворостовского захоронили в Москве
    Урну с частью праха Дмитрия Хворостовского захоронили в Москве
    Накануне урну с частью праха певца захоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Фёдора Шаляпина. После этого вторую урну с прахом Хворостовского передали делегации из Красноярска. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть разделен на две части и захоронен в Москве и Красноярске.

    Напомним, о смерти народного артиста стало известно в минувшую среду, 22 ноября. Певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни в окружении семьи после нескольких лет борьбы с болезнью.

    Новости по теме

    Смерть Дмитрия Хворостовского

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru