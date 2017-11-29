Капсулу с прахом Дмитрия Хворостовского доставили в Красноярск

Одну из двух капсул с прахом народного артиста России Дмитрия Хворостовского доставили в Красноярск.
Как сообщили агентству «Интерфакс» в администрации Красноярского края, официальная церемония захоронения будет проведена после решения ряда организационных вопросов.
Накануне урну с частью праха певца захоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Фёдора Шаляпина. После этого вторую урну с прахом Хворостовского передали делегации из Красноярска. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть разделен на две части и захоронен в Москве и Красноярске.
Напомним, о смерти народного артиста стало известно в минувшую среду, 22 ноября. Певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни в окружении семьи после нескольких лет борьбы с болезнью.
Накануне урну с частью праха певца захоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Фёдора Шаляпина. После этого вторую урну с прахом Хворостовского передали делегации из Красноярска. Согласно завещанию артиста, его прах должен быть разделен на две части и захоронен в Москве и Красноярске.
Напомним, о смерти народного артиста стало известно в минувшую среду, 22 ноября. Певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни в окружении семьи после нескольких лет борьбы с болезнью.
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