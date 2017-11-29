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    В Подмосковье в дачном доме сгорели три человека

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    В Подмосковье в дачном доме сгорели три человека

    В Подмосковье в дачном доме сгорели три человека

    Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Шаховском районе Подмосковья.

    Пожар в частном доме в дачном поселке рядом с деревней Кобылино Московской области произошел рано утром. Сообщение о возгорании спасатели получили около 6:45 утра.

    Пламя тушили больше часа, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На пепелище в доме нашли тела троих погибших, сообщили ТАСС в МЧС.

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