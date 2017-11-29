В Подмосковье в дачном доме сгорели три человека

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Шаховском районе Подмосковья.
Пожар в частном доме в дачном поселке рядом с деревней Кобылино Московской области произошел рано утром. Сообщение о возгорании спасатели получили около 6:45 утра.
Пламя тушили больше часа, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На пепелище в доме нашли тела троих погибших, сообщили ТАСС в МЧС.
Пламя тушили больше часа, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На пепелище в доме нашли тела троих погибших, сообщили ТАСС в МЧС.
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