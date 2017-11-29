К соглашению ОПЕК о сокращении нефти могут присоединиться еще десять стран

Источники, участвующие в организации встречи стран ОПЕК в Вене, сообщили, что к соглашению о сокращении добычи нефти могут присоединиться еще десять стран.
По данным источников, в заседании, которое состоится 30 ноября, намерены принять участие десять стран, не входящих в ОПЕК и не участвующих в сокращении добычи нефти, в том числе Туркмения, Узбекистан и Египет. На заседании будет рассмотрена возможность увеличения числа участников соглашения, передает ТАСС.
Источник: «Будут участвовать Туркменистан, Узбекистан и несколько стран Африки — это Чад, Республика Конго, Гана, Кот-д’Ивуар, Сенегал. Подтвердились также Египет и Уганда, еще Боливия».
Напомним, в конце прошлого года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Позднее срок его действия продлили до конца марта 2018 года.
Источник: «Будут участвовать Туркменистан, Узбекистан и несколько стран Африки — это Чад, Республика Конго, Гана, Кот-д’Ивуар, Сенегал. Подтвердились также Египет и Уганда, еще Боливия».
Напомним, в конце прошлого года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились о сокращении добычи нефти. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. Позднее срок его действия продлили до конца марта 2018 года.
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