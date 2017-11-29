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    Facebook и Twitter расследуют влияние России на итоги Brexit. Facebook, Twitter, Великобритания, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВFacebook и Twitter расследуют влияние России на итоги Brexit

    Facebook и Twitter расследуют влияние России на итоги Brexit

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    Facebook и Twitter расследуют влияние России на итоги Brexit

    Facebook и Twitter расследуют влияние России на итоги Brexit

      Британские власти заявили, что намерены выяснить, могла ли Россия повлиять на итоги референдума о Brexit. К расследованию обещали подключиться Facebook и Twitter.

      Интернет-гиганты должны определить степень влияния гипотетических «агентов Кремля» на волеизъявление британских граждан. Результаты обещают опубликовать в ближайшие несколько недель.

      Напомним, в начале ноября представители этих компаний уже давали показания по другую сторону Атлантики. Тогда американские сенаторы допрашивали советников Facebook, Twitter и Google о приписываемом влиянии России на итоги президентских выборов в США. В своих докладах эксперты корпораций отметили, что никакого широкомасштабного вмешательства не обнаружили.

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