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    Тиллерсон: Россия и США могут сотрудничать в вопросах сирийского урегулирования. Госдепартамент США, США, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТиллерсон: Россия и США могут сотрудничать в вопросах сирийского урегулирования

    Тиллерсон: Россия и США могут сотрудничать в вопросах сирийского урегулирования

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    Тиллерсон: Россия и США могут сотрудничать в вопросах сирийского урегулирования

    Тиллерсон: Россия и США могут сотрудничать в вопросах сирийского урегулирования

    Тиллерсон: Россия и США могут сотрудничать в вопросах сирийского урегулирования

      Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Москвы и Вашингтона схожее видение того, как остановить гражданскую войну в Сирии.

      Тиллерсон рассказал, что Россия и США напряженно работают, чтобы полностью разгромить экстремистов. Для этого дипломаты двух государств постоянно ведут переговоры. Об этом он заявил, выступая в Международном научном центре имени Вудро Вильсона.

      Глава Госдепа отметил, что, несмотря на разногласия, стороны часто находят общий язык. В качестве примера, по словам Тиллерсона, можно привести совместное заявление по Сирии Владимира Путина и Дональда Трампа. Документ был принят на полях саммита АТЭС 11 ноября.

      Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, когда будут отменены антироссийские санкции.

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