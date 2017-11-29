Тиллерсон: Россия и США могут сотрудничать в вопросах сирийского урегулирования

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Москвы и Вашингтона схожее видение того, как остановить гражданскую войну в Сирии.
Тиллерсон рассказал, что Россия и США напряженно работают, чтобы полностью разгромить экстремистов. Для этого дипломаты двух государств постоянно ведут переговоры. Об этом он заявил, выступая в Международном научном центре имени Вудро Вильсона.
Глава Госдепа отметил, что, несмотря на разногласия, стороны часто находят общий язык. В качестве примера, по словам Тиллерсона, можно привести совместное заявление по Сирии Владимира Путина и Дональда Трампа. Документ был принят на полях саммита АТЭС 11 ноября.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, когда будут отменены антироссийские санкции.
Глава Госдепа отметил, что, несмотря на разногласия, стороны часто находят общий язык. В качестве примера, по словам Тиллерсона, можно привести совместное заявление по Сирии Владимира Путина и Дональда Трампа. Документ был принят на полях саммита АТЭС 11 ноября.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, когда будут отменены антироссийские санкции.
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