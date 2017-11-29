В аэропорту Сингапура загорелся тягач, перевозивший Boeing 777

Авиационные власти Сингапура расследуют происшествие в аэропорту Чанги, где загорелся тягач, перевозивший лайнер компании Singapore Airlines.
Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании Singapore Airlines, которой принадлежит сгоревший Boeing 777, инцидент произошел в тот момент, когда тягач буксировал самолет от парковочной зоны к пассажирскому терминалу. В момент инцидента пассажиров на борту не было, а водитель тягача успел эвакуироваться.
Очевидцы происшествия разместили кадры обгоревшего лайнера в соцсетях. На них видно, что передняя часть Boeing сильно обгорела.
Ведется расследование инцидента.
Очевидцы происшествия разместили кадры обгоревшего лайнера в соцсетях. На них видно, что передняя часть Boeing сильно обгорела.
Ведется расследование инцидента.
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