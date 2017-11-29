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    В аэропорту Сингапура загорелся тягач, перевозивший Boeing 777

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    • Фото: Hady Azeree / facebook.com
    В аэропорту Сингапура загорелся тягач, перевозивший Boeing 777

    В аэропорту Сингапура загорелся тягач, перевозивший Boeing 777

    В аэропорту Сингапура загорелся тягач, перевозивший Boeing 777
  • Фото: Hady Azeree / facebook.com

    • Авиационные власти Сингапура расследуют происшествие в аэропорту Чанги, где загорелся тягач, перевозивший лайнер компании Singapore Airlines.

    Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании Singapore Airlines, которой принадлежит сгоревший Boeing 777, инцидент произошел в тот момент, когда тягач буксировал самолет от парковочной зоны к пассажирскому терминалу. В момент инцидента пассажиров на борту не было, а водитель тягача успел эвакуироваться.

    Очевидцы происшествия разместили кадры обгоревшего лайнера в соцсетях. На них видно, что передняя часть Boeing сильно обгорела.

    Ведется расследование инцидента.

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