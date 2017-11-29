СМИ: компания Uber нанимала специалистов ЦРУ для слежки за конкурентами

В США идет громкий судебный процессе по делу о краже технологий, в которой
компания-разработчик беспилотных авто Waymo обвиняет компанию Uber, предоставляющую услуги по онлайн-вызову такси.
Как сообщает NBC News, бывший руководящий сотрудник Uber Ричард Джейкобс признался на заседании суда, что его компания нанимала бывших сотрудников ЦРУ для того, чтобы они помогали взламывать компьютерные сети конкурентов.
По словам Джейкобса, такие операции осуществлялись за рубежом. Ричард Джейкобс также дал показания о том, что компания Uber использовала аналитическую команду на рынке, «чтобы красть коммерческие тайны, по крайней мере, у компании Waymo в США». Джейкобс отвечал в Uber за безопасность, но был уволен 7 месяцев назад.
Waymo обратилась в суд с требованием запретить Uber и ее дочерней фирме Otto использовать технологии беспилотного автомобиля, обвиняя ответчиков в краже технологий. Компания требует от Uber выплаты материального ущерба в размере 1,9 млрд долларов.
По словам Джейкобса, такие операции осуществлялись за рубежом. Ричард Джейкобс также дал показания о том, что компания Uber использовала аналитическую команду на рынке, «чтобы красть коммерческие тайны, по крайней мере, у компании Waymo в США». Джейкобс отвечал в Uber за безопасность, но был уволен 7 месяцев назад.
Waymo обратилась в суд с требованием запретить Uber и ее дочерней фирме Otto использовать технологии беспилотного автомобиля, обвиняя ответчиков в краже технологий. Компания требует от Uber выплаты материального ущерба в размере 1,9 млрд долларов.
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