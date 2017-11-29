Трамп: новый ракетный запуск КНДР представляет серьезную угрозу всему миру

Лидеры США и Южной Кореи провели телефонные переговоры после очередного запуска ракеты Северной Кореей.
Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и глава Республики Корея Мун Чжэ Ин решительно осудили ракетный запуск, произведенный во вторник с территории КНДР.
Заявление пресс-службы Белого дома: «Оба лидера указали на то, что последняя провокация со стороны Северной Кореи представляет серьезную угрозу не только Соединенным Штатам и Республике Корея, но и всему миру. Политики подтвердили свое решительное осуждение безрассудной кампании Северной Кореи по разработке баллистической и ядерной программ, отметив, что это оружие служит только подрыву безопасности страны и усиливает ее дипломатическую и экономическую изоляцию».
А глава Минобороны Японии заявил, что запущенная КНДР ракета, вероятно, была многоступенчатой, цитирует ТАСС.
Ицунори Онодэра, министр обороны Японии: «Мы продолжим анализ данных, имея в виду вероятность того, что была запущена многоступенчатая ракета».
Так Онодэра прокомментировал информацию о том, что в первые минуты после ракетного пуска поступали сообщения о том, что были запущены, вероятно, три ракеты. По мнению японского министра, части многоступенчатой ракеты могли быть приняты за отдельные ракеты.
Ранее сообщалось, что ракета, запущенная во вторник вечером с территории КНДР, провела в полете около 50 минут. Она поднялась на высоту 4,5 тысячи километров и преодолела 960 километров, после чего упала в море у берегов Японии. Военные эксперты нескольких стран полагают, что Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты.
Главы Южной Кореи и Японии созвали экстренные заседания Советов нацбезопасности. А в комитете Госдумы по обороне заявили, что запуск ставит под угрозу безопасность делегации российских депутатов, которая находится в Северной Корее с официальным визитом.
Заявление пресс-службы Белого дома: «Оба лидера указали на то, что последняя провокация со стороны Северной Кореи представляет серьезную угрозу не только Соединенным Штатам и Республике Корея, но и всему миру. Политики подтвердили свое решительное осуждение безрассудной кампании Северной Кореи по разработке баллистической и ядерной программ, отметив, что это оружие служит только подрыву безопасности страны и усиливает ее дипломатическую и экономическую изоляцию».
А глава Минобороны Японии заявил, что запущенная КНДР ракета, вероятно, была многоступенчатой, цитирует ТАСС.
Ицунори Онодэра, министр обороны Японии: «Мы продолжим анализ данных, имея в виду вероятность того, что была запущена многоступенчатая ракета».
Так Онодэра прокомментировал информацию о том, что в первые минуты после ракетного пуска поступали сообщения о том, что были запущены, вероятно, три ракеты. По мнению японского министра, части многоступенчатой ракеты могли быть приняты за отдельные ракеты.
Ранее сообщалось, что ракета, запущенная во вторник вечером с территории КНДР, провела в полете около 50 минут. Она поднялась на высоту 4,5 тысячи километров и преодолела 960 километров, после чего упала в море у берегов Японии. Военные эксперты нескольких стран полагают, что Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты.
Главы Южной Кореи и Японии созвали экстренные заседания Советов нацбезопасности. А в комитете Госдумы по обороне заявили, что запуск ставит под угрозу безопасность делегации российских депутатов, которая находится в Северной Корее с официальным визитом.
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