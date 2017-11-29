В ОНФ рассказали об «индексе расточительности чиновников»

Только за последние 4 года активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» выявили коррупционные схемы на сумму 263 миллиарда рублей. Об этом рассказал координатор проекта.
Антон Гетта, координатор проекта «ОНФ за честные закупки», депутат Госдумы: «Выявляются 3 основных нарушения. Это закупки предметов роскоши, когда чиновники позволяют себе машины по 10 миллионов рублей, столы из красного дерева по 3 миллиона. Мы только что опубликовали последний индекс расточительности: Федеральное агентство по железнодорожному транспорту приобретает полисы добровольного медицинского страхования по 245 тысячи рублей каждый. Второе нарушение — это ограничение конкуренции, когда чиновник решает сам, кому он отдаст такой подряд или поставку товара, и делает все, чтобы остальные претенденты были отклонены. Третье основное нарушение — это приобретение товаров по завышенным ценам, когда в сговоре с чиновником предприниматели завышают стоимость товаров или оказания услуг государству, а потом эти деньги идут на откаты».
По словам Гетты, активисты ОНФ в рамках антикоррупционной деятельности проекта «За честные закупки» также следят за тем, чтобы не привлекали к ответственности тех специалистов, «которые просто ошиблись запятой».
Антон Гетта: «Однако, привлекать к ответственности коррупционеров, ужесточать ответственность мы будем продолжать. И громкие дела сегодня есть. Не все можно показать публично, потому что коррупционеры могут спрятать следы. Мы делаем еще закрытые доклады. Все, что идет со всей страны в наш адрес, формируется в аналитические справки, которые отправляются в администрацию президента. Эта работа будет продолжена. И если мы увидим очередное громкое задержание высокопоставленного чиновника, нужно не удивляться, а понимать, что ведется общий курс на очищение страны от коррупции».
«Индекс расточительности», это рейтинг, который ОНФ составляет по закупкам дорогих автомобилей, мебели, сувениров, организации мероприятий, проводимым за счет бюджетных средств.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
По словам Гетты, активисты ОНФ в рамках антикоррупционной деятельности проекта «За честные закупки» также следят за тем, чтобы не привлекали к ответственности тех специалистов, «которые просто ошиблись запятой».
Антон Гетта: «Однако, привлекать к ответственности коррупционеров, ужесточать ответственность мы будем продолжать. И громкие дела сегодня есть. Не все можно показать публично, потому что коррупционеры могут спрятать следы. Мы делаем еще закрытые доклады. Все, что идет со всей страны в наш адрес, формируется в аналитические справки, которые отправляются в администрацию президента. Эта работа будет продолжена. И если мы увидим очередное громкое задержание высокопоставленного чиновника, нужно не удивляться, а понимать, что ведется общий курс на очищение страны от коррупции».
«Индекс расточительности», это рейтинг, который ОНФ составляет по закупкам дорогих автомобилей, мебели, сувениров, организации мероприятий, проводимым за счет бюджетных средств.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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