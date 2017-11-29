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    Новым главкомом ВКС РФ назначен Сергей Суровикин

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    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    Новым главкомом ВКС РФ назначен Сергей Суровикин

    Новым главкомом ВКС РФ назначен Сергей Суровикин

    Новым главкомом ВКС РФ назначен Сергей Суровикин
  • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

    • Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин возглавил Воздушно-космические силы вместо Виктора Бондарева.

    Как пишет «Красная звезда», указ о назначении Суровикина главкомом ВКС РФ подписан 22 ноября. Напомним, бывший главком ВКС Виктор Бондарев сейчас возглавляет комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

    Из текста статьи: «Указом президента РФ от 22 ноября 2017 года генерал-полковник Сергей Суровикин, ранее командовавший войсками ВВО и до настоящего времени возглавляющий российскую группировку войск в Сирии, назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами России».

    Как пишет «Красная Звезда», на должности заместителей начальника Генштаба вооруженных сил РФ назначены Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, ранее занимавший должность начальника штаба Северного флота, и генерал-майор Геннадий Жидко, ранее командовавший 2 гвардейской общевойсковой армией Центрального военного округа и занимавший ранее должность начальника штаба российской группировки войск в Сирии.

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