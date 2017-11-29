Украинские политики боятся, что регионы страны с радостью присоединятся к России

Почему на Украине даже чиновники уверены, что многие регионы уже готовы присоединиться к России? И как майданные власти Киева собираются удержать окраины?
На Украине прозвучали сразу несколько неожиданных заявлений, не только разоблачающих киевские власти, но и пророчащих всей стране скорый развал. Сначала «удар под дых» руководству нанес один из главных идеологов современного украинского национализма Дмитрий Корчинский. Он признал, что после воссоединения с Россией крымчане стали жить куда лучше, чем в составе Украины.
Дмитрий Корчинский, лидер националистической организации «Братство»: «Нужно, чтобы ситуация в Крыму ухудшалась, а не улучшалась. А сегодня мы можем констатировать, что бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине».
Свою версию того, почему в Крыму жизнь лучше, чем на Украине, сегодня высказал глава украинского МВД Арсен Аваков. Он во всем обвинил Запад, который «вульгарно смалодушничал и кинул Украину». По версии Авакова, международные партнеры пообещали Киеву территориальную целостность в обмен на передачу ядерного потенциала, а в итоге из этого получился полный провал союза Украины со странами ЕС и НАТО.
На фоне всех этих громких саморазоблачений как «контрольный выстрел» прозвучало заявление заместителя украинского министра по вопросам беженцев Георгия Туки. Он признался, что вслед за Крымом и Донбассом в сторону Москвы уже потянулись и другие регионы Украины. Какие именно территории имел в виду этот чиновник, выяснял корреспондент НТВ Алексей Петрушко.
Прежде всего, стоит обратиться к личности самого господина Туки, который курирует вопросы «временно оккупированных территорий». Так на Украине называют Крым и Донбасс, и так будут называть всех, кто последует их примеру.
Тука когда-то возглавлял разделённую войной Луганскую область и делал очень много противоречивых заявлений. Например, угрожал юго-востоку геноцидом и обещал «взять Ростов на-Дону».
Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины: «Мы уничтожим заразу, а потом вместе с будем думать, нужен нам Ростов или нет».
Примечательно, что еще полтора года назад украинский «ястреб» говорил исключительно на русском языке. Но теперь, в новом статусе он раздает интервью на украинском.
Георгий Тука: «Есть такое понятие „вектор силы“. И если откажемся от Донбасса, а то очень скоро этот вектор будет смещен внутрь нашей родины».
Эти слова можно понимать по-разному. Возможно, чиновник призывает «давить Донбасс любой ценой», что вроде как противоречит минским соглашениям. Но если Украина станет единой, то как Тука, который как мантру на разных каналах повторяет одно и то же, в одночасье станет никем?
Георгий Тука: «Как только мы махнем рукой на Донбасс, то месяцев через шесть мы будем иметь такой же нарыв и в других регионах».
По мнению Георгия Туки уже через полгода юг и юго-восток Украины — от Приднестровья до Харькова — перейдет под контроль России. А вместе с ним и Закарпатье. О том, что от Украины уже в следующем году «может не остаться и костей» недавно заявила и Юлия Тимошенко. И в этих заявлениях уже есть даже какая-то тенденция.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Дмитрий Корчинский, лидер националистической организации «Братство»: «Нужно, чтобы ситуация в Крыму ухудшалась, а не улучшалась. А сегодня мы можем констатировать, что бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине».
Свою версию того, почему в Крыму жизнь лучше, чем на Украине, сегодня высказал глава украинского МВД Арсен Аваков. Он во всем обвинил Запад, который «вульгарно смалодушничал и кинул Украину». По версии Авакова, международные партнеры пообещали Киеву территориальную целостность в обмен на передачу ядерного потенциала, а в итоге из этого получился полный провал союза Украины со странами ЕС и НАТО.
На фоне всех этих громких саморазоблачений как «контрольный выстрел» прозвучало заявление заместителя украинского министра по вопросам беженцев Георгия Туки. Он признался, что вслед за Крымом и Донбассом в сторону Москвы уже потянулись и другие регионы Украины. Какие именно территории имел в виду этот чиновник, выяснял корреспондент НТВ Алексей Петрушко.
Прежде всего, стоит обратиться к личности самого господина Туки, который курирует вопросы «временно оккупированных территорий». Так на Украине называют Крым и Донбасс, и так будут называть всех, кто последует их примеру.
Тука когда-то возглавлял разделённую войной Луганскую область и делал очень много противоречивых заявлений. Например, угрожал юго-востоку геноцидом и обещал «взять Ростов на-Дону».
Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины: «Мы уничтожим заразу, а потом вместе с будем думать, нужен нам Ростов или нет».
Примечательно, что еще полтора года назад украинский «ястреб» говорил исключительно на русском языке. Но теперь, в новом статусе он раздает интервью на украинском.
Георгий Тука: «Есть такое понятие „вектор силы“. И если откажемся от Донбасса, а то очень скоро этот вектор будет смещен внутрь нашей родины».
Эти слова можно понимать по-разному. Возможно, чиновник призывает «давить Донбасс любой ценой», что вроде как противоречит минским соглашениям. Но если Украина станет единой, то как Тука, который как мантру на разных каналах повторяет одно и то же, в одночасье станет никем?
Георгий Тука: «Как только мы махнем рукой на Донбасс, то месяцев через шесть мы будем иметь такой же нарыв и в других регионах».
По мнению Георгия Туки уже через полгода юг и юго-восток Украины — от Приднестровья до Харькова — перейдет под контроль России. А вместе с ним и Закарпатье. О том, что от Украины уже в следующем году «может не остаться и костей» недавно заявила и Юлия Тимошенко. И в этих заявлениях уже есть даже какая-то тенденция.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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