Американские ученые назвали главные причины онкологических заболеваний

В борьбе с онкологией выиграть непросто. Она по-прежнему занимает лидирующую позицию в списке причин смертности, уступая только сердечно-сосудистым проблемам.

В России ежегодно полмиллиона человек слышат диагноз «рак». Согласно последним данным, которые обнародовали американские ученые, почти в половине случаев онкологические заболевания вызывает неправильный образ жизни. Серьезный повод задуматься тем, кто уверен, что все дело в генетике.



Больше всего рискуют курильщики: почти треть смертей от онкологических заболеваний — заслуга табака. Далее по списку — лишний вес и злоупотребление алкоголем. В первую пятерку входят также злоупотребление ультрафиолетом — самая частая причина онкологических заболеваний кожи — и малоподвижный образ жизни.



Все это почти прописные истины, но почему-то их очень сложно внедрить в сознание людей. А ведь медики подчеркивают: если человек, имеющий названные вредные привычки, заболел, шансов выкарабкаться у него очень мало. Обнадеживающая новость в том, что достаточно распрощаться с сигаретой и перейти на здоровый образ жизни, чтобы минимизировать риск.



