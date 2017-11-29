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    Американские ученые назвали главные причины онкологических заболеваний. здоровье, курение, лишний вес/диеты/похудение, онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАмериканские ученые назвали главные причины онкологических заболеваний

    Американские ученые назвали главные причины онкологических заболеваний

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    Американские ученые назвали главные причины онкологических заболеваний

    Американские ученые назвали главные причины онкологических заболеваний

    Американские ученые назвали главные причины онкологических заболеваний

      В борьбе с онкологией выиграть непросто. Она по-прежнему занимает лидирующую позицию в списке причин смертности, уступая только сердечно-сосудистым проблемам.

      В России ежегодно полмиллиона человек слышат диагноз «рак». Согласно последним данным, которые обнародовали американские ученые, почти в половине случаев онкологические заболевания вызывает неправильный образ жизни. Серьезный повод задуматься тем, кто уверен, что все дело в генетике.

      Больше всего рискуют курильщики: почти треть смертей от онкологических заболеваний — заслуга табака. Далее по списку — лишний вес и злоупотребление алкоголем. В первую пятерку входят также злоупотребление ультрафиолетом — самая частая причина онкологических заболеваний кожи — и малоподвижный образ жизни.

      Все это почти прописные истины, но почему-то их очень сложно внедрить в сознание людей. А ведь медики подчеркивают: если человек, имеющий названные вредные привычки, заболел, шансов выкарабкаться у него очень мало. Обнадеживающая новость в том, что достаточно распрощаться с сигаретой и перейти на здоровый образ жизни, чтобы минимизировать риск.

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