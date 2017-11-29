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    В Башкирии проверяют борца с коррупцией, подарившего девушке автомобиль за 3 млн рублей. Башкирия, автомобили, коррупция, подарки, расследование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Башкирии проверяют борца с коррупцией, подарившего девушке автомобиль за 3 млн рублей

    В Башкирии проверяют борца с коррупцией, подарившего девушке автомобиль за 3 млн рублей

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    В Башкирии проверяют борца с коррупцией, подарившего девушке автомобиль за 3 млн рублей

    В Башкирии проверяют борца с коррупцией, подарившего девушке автомобиль за 3 млн рублей

    В Башкирии проверяют борца с коррупцией, подарившего девушке автомобиль за 3 млн рублей

      В Башкирии разгорается громкий скандал, поводом для которого стал небольшой видеоролик, оказавшийся в Сети.

      На первый взгляд, в видеоролике нет ничего предосудительного, одна романтика. Галантный мужчина хочет порадовать свою возлюбленную и в качестве подарка преподносит ей новую иномарку с шикарным бантом на крыше.

      Все бы ничего, если бы в щедром кавалере местные жители не узнали начальника отдела противодействия коррупции МВД республики Игоря Воробьева. Народ тут же возмутился: откуда у честного полицейского средства на подарок стоимостью под 3 миллиона?

      Однако супруга борца с коррупцией заявила, что на машину заработала сама, а на видео всего лишь постановка для семейного архива. Теперь, как было дело, выясняют следователи.

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