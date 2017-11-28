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    МЧС: в Московском регионе объявлено экстренное предупреждение в связи со снегопадом

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    • Фото: Корешков Николай / ТАСС
    МЧС: в Московском регионе объявлено экстренное предупреждение в связи со снегопадом

    МЧС: в Московском регионе объявлено экстренное предупреждение в связи со снегопадом

    МЧС: в Московском регионе объявлено экстренное предупреждение в связи со снегопадом
  • Фото: Корешков Николай / ТАСС

    • Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Московском регионе.

    В московском регионе в ночь на среду ожидается снег и гололедица, сообщает пресс-служба МЧС российской столицы.

    Спасатели напомнили, что в связи со снегопадами и гололедицей на дорогах водителям автомобилей рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать обгонов и резких маневров на дороге.

    Из-за снегопадов во вторник вечером Москва встала в пробках. В пресс-служба ЦОДД сообщили, что в столице значительно возросло число аварий на дорогах. Ранее синоптики предупредили, что в конце недели на столицу и центральную часть России обрушится снежный шторм.

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