МЧС: в Московском регионе объявлено экстренное предупреждение в связи со снегопадом

Столичное управление МЧС распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Московском регионе.
В московском регионе в ночь на среду ожидается снег и гололедица, сообщает пресс-служба МЧС российской столицы.
Спасатели напомнили, что в связи со снегопадами и гололедицей на дорогах водителям автомобилей рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать обгонов и резких маневров на дороге.
Из-за снегопадов во вторник вечером Москва встала в пробках. В пресс-служба ЦОДД сообщили, что в столице значительно возросло число аварий на дорогах. Ранее синоптики предупредили, что в конце недели на столицу и центральную часть России обрушится снежный шторм.
Спасатели напомнили, что в связи со снегопадами и гололедицей на дорогах водителям автомобилей рекомендовано снизить скорость движения и увеличить дистанцию, избегать обгонов и резких маневров на дороге.
Из-за снегопадов во вторник вечером Москва встала в пробках. В пресс-служба ЦОДД сообщили, что в столице значительно возросло число аварий на дорогах. Ранее синоптики предупредили, что в конце недели на столицу и центральную часть России обрушится снежный шторм.
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