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    В киберпонедельник американцы потратили на покупки 6,59 млрд долларов

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    В киберпонедельник американцы потратили на покупки 6,59 млрд долларов

    В киберпонедельник американцы потратили на покупки 6,59 млрд долларов

    В киберпонедельник американцы потратили на покупки 6,59 млрд долларов
  • Фото: Associated Press © 2017, Ross D. Franklin

    • В США установлен новый рекорд онлайн-продаж.

    В так называемый киберпонедельник — день огромных скидок в интернет-магазинах — объем онлайн-продаж составил 6,59 млрд долларов, установив новый рекорд. Об этом сообщает исследовательская компания Adobe Digital Insights, отслеживающая результаты продаж в 100 крупнейших онлайн-магазинах США.

    В прошлом году объем продаж в «киберпонедельник» в США составили 5,6 млрд долларов. Таким образом, продажи выросли на почти 17%. При этом маркетологи подчеркивают, что в нынешнем году большая часть покупок была совершена через мобильные устройства: смартфоны и планшеты.

    «Киберпонедельник» наступает в США вслед за «черной пятницей» — днем, в который стартует сезон рождественских распродаж, напоминает ТАСС.

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