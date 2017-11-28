В киберпонедельник американцы потратили на покупки 6,59 млрд долларов

В США установлен новый рекорд
онлайн-продаж.
В так называемый киберпонедельник — день огромных скидок в интернет-магазинах — объем онлайн-продаж составил 6,59 млрд долларов, установив новый рекорд. Об этом сообщает исследовательская компания Adobe Digital Insights, отслеживающая результаты продаж в 100 крупнейших онлайн-магазинах США.
В прошлом году объем продаж в «киберпонедельник» в США составили 5,6 млрд долларов. Таким образом, продажи выросли на почти 17%. При этом маркетологи подчеркивают, что в нынешнем году большая часть покупок была совершена через мобильные устройства: смартфоны и планшеты.
«Киберпонедельник» наступает в США вслед за «черной пятницей» — днем, в который стартует сезон рождественских распродаж, напоминает ТАСС.
В прошлом году объем продаж в «киберпонедельник» в США составили 5,6 млрд долларов. Таким образом, продажи выросли на почти 17%. При этом маркетологи подчеркивают, что в нынешнем году большая часть покупок была совершена через мобильные устройства: смартфоны и планшеты.
«Киберпонедельник» наступает в США вслед за «черной пятницей» — днем, в который стартует сезон рождественских распродаж, напоминает ТАСС.
Комментарии