Летчик из Читы попал в Книгу рекордов Гиннесса за 100 витков в штопоре: видео

Летчик из Читы попал в Книгу рекордов Гиннесса, совершив на самолете 100 витков в фигуре «плоский штопор».
Летчик из Читы Леонид Кулеш попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как он совершил на сверхлегком самолете Dragonfly фигуру высшего пилотажа: плоский штопор, состоящий из 100 витков. Об этом сам Кулеш сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и приложил снимок письма от составителей Книги и сертификат. В письме сказано, что заявка на рекорд одобрена, и Кулеш может официально считать себя «необыкновенным».
На сайте Книги рекордов уже есть информация о читинце. Уточняется, что фигура была начата на высоте 2500 метров и завершена на высоте 500 метров.
Кулеш установил рекорд в 2014 году.
На сайте Книги рекордов уже есть информация о читинце. Уточняется, что фигура была начата на высоте 2500 метров и завершена на высоте 500 метров.
Кулеш установил рекорд в 2014 году.
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