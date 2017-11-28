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    Летчик из Читы попал в Книгу рекордов Гиннесса за 100 витков в штопоре: видео. Чита, авиация, рекорды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛетчик из Читы попал в Книгу рекордов Гиннесса за 100 витков в штопоре: видео

    Летчик из Читы попал в Книгу рекордов Гиннесса за 100 витков в штопоре: видео

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    Летчик из Читы попал в Книгу рекордов Гиннесса за 100 витков в штопоре: видео

    Летчик из Читы попал в Книгу рекордов Гиннесса за 100 витков в штопоре: видео

    Летчик из Читы попал в Книгу рекордов Гиннесса за 100 витков в штопоре: видео
    • Фото: Лёня Кулеш / vk.com

      • Летчик из Читы попал в Книгу рекордов Гиннесса, совершив на самолете 100 витков в фигуре «плоский штопор».

      Летчик из Читы Леонид Кулеш попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как он совершил на сверхлегком самолете Dragonfly фигуру высшего пилотажа: плоский штопор, состоящий из 100 витков. Об этом сам Кулеш сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и приложил снимок письма от составителей Книги и сертификат. В письме сказано, что заявка на рекорд одобрена, и Кулеш может официально считать себя «необыкновенным».

      На сайте Книги рекордов уже есть информация о читинце. Уточняется, что фигура была начата на высоте 2500 метров и завершена на высоте 500 метров.

      Кулеш установил рекорд в 2014 году.

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