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    Международная федерация хоккея осудила коллективное наказание российских спортсменов

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    Международная федерация хоккея осудила коллективное наказание российских спортсменов

    Международная федерация хоккея осудила коллективное наказание российских спортсменов

    Международная федерация хоккея (IIHF) обратилась к МОК с призывом не отстранять от Олимпийских игр в Пхёнчхане «чистых» российских спортсменов.

    В IIHF подчеркнули, что протестуют против коллективного наказания российских атлетов, отметив, что «участие в Олимпийских играх не должно использоваться для наказания многих за действия немногих».

    Рене Фазель, президент IIHF: «Мы против коллективного наказания, несправедливого наказания многих российских спортсменов, которые не имеют никакого отношения к допингу».

    При этом в IIHF обратили внимание на большую роль, которую Россия играет в развитии хоккея. В федерации подчеркнули, что «эта страна является основой, на которой зиждется наследие нашего спорта».

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    Напомним, в середине ноября совет учредителей WADA отказался восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Этот шаг ставит под сомнение участие всей сборной РФ в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане.

    Отметим, что окончательное решение о судьбе российской команды будет принято на комиссии исполкома МОК, которая пройдет в начале декабря.

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