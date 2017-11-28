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    Ленина сделали участником перформанса в заводском цеху Петербурга. Санкт-Петербург, искусство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛенина сделали участником перформанса в заводском цеху Петербурга

    Ленина сделали участником перформанса в заводском цеху Петербурга

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    Ленина сделали участником перформанса в заводском цеху Петербурга

    Ленина сделали участником перформанса в заводском цеху Петербурга

      Цех бывшего «Севкабеля» на Васильевском острове стал местом перформанса, предваряющего старт первого в России социокультурного проекта, который объединит на одной площадке сразу несколько форматов.

      Это художественное высказывание в режиме нон-стоп будет длиться 33 часа. Его режиссер Михаил Патласов известен широкой публике своей постановкой «Неприкасаемые». В основу спектакля легли истории реальных бездомных.

      Теперь, по мнению авторов, пришло время попрощаться с резонансной постановкой. Но кроме театрального действа зрителей последних «Неприкасаемых» ждет целая череда медиаинсталляций.

      Тем, кто отважится включиться в процесс на все два дня, кураторы обещают не только массу впечатлений, но и горячее питание, а также возможность вздремнуть над умной книжкой.

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