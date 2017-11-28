На боксерский ринг в Петербурге выходят сильнейшие юниоры России

На Крестовском острове проходит марафон ярких боксерских поединков и знакомство с сильнейшими молодыми бойцами.
В академии волейбола имени Платонова стартовал Кубок Никифорова-Денисова — важнейший юниорский турнир российского бокса. В этом году на недельные соревнования заявилось рекордное число участников — более 250 спортсменов со всей страны.
Ставки как никогда высоки, ведь боксерам, которые по итогам кубка попадут в сборную, откроется прямая дорога к отбору на юношескую Олимпиаду 2018 года в Буэнос-Айресе, а затем — и к участию в токийской Олимпиаде-2020.
Поэтому тренерский штаб юниорской сборной России каждый год приезжает на кубок, чтобы взять на карандаш самых перспективных бойцов. Ведь здесь представлены победители российских, европейских и мировых состязаний.
Кубок Никифорова-Денисова посвящен памяти почетного президента Международной ассоциации любительского бокса. Эти ключевые для юниорского единоборства соревнования город на Неве принимает уже четвертый раз.
Ставки как никогда высоки, ведь боксерам, которые по итогам кубка попадут в сборную, откроется прямая дорога к отбору на юношескую Олимпиаду 2018 года в Буэнос-Айресе, а затем — и к участию в токийской Олимпиаде-2020.
Поэтому тренерский штаб юниорской сборной России каждый год приезжает на кубок, чтобы взять на карандаш самых перспективных бойцов. Ведь здесь представлены победители российских, европейских и мировых состязаний.
Кубок Никифорова-Денисова посвящен памяти почетного президента Международной ассоциации любительского бокса. Эти ключевые для юниорского единоборства соревнования город на Неве принимает уже четвертый раз.
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