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    На боксерский ринг в Петербурге выходят сильнейшие юниоры России. Санкт-Петербург, бокс, дети и подростки, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа боксерский ринг в Петербурге выходят сильнейшие юниоры России

    На боксерский ринг в Петербурге выходят сильнейшие юниоры России

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    На боксерский ринг в Петербурге выходят сильнейшие юниоры России

    На боксерский ринг в Петербурге выходят сильнейшие юниоры России

      На Крестовском острове проходит марафон ярких боксерских поединков и знакомство с сильнейшими молодыми бойцами.

      В академии волейбола имени Платонова стартовал Кубок Никифорова-Денисова — важнейший юниорский турнир российского бокса. В этом году на недельные соревнования заявилось рекордное число участников — более 250 спортсменов со всей страны.

      Ставки как никогда высоки, ведь боксерам, которые по итогам кубка попадут в сборную, откроется прямая дорога к отбору на юношескую Олимпиаду 2018 года в Буэнос-Айресе, а затем — и к участию в токийской Олимпиаде-2020.

      Поэтому тренерский штаб юниорской сборной России каждый год приезжает на кубок, чтобы взять на карандаш самых перспективных бойцов. Ведь здесь представлены победители российских, европейских и мировых состязаний.

      Кубок Никифорова-Денисова посвящен памяти почетного президента Международной ассоциации любительского бокса. Эти ключевые для юниорского единоборства соревнования город на Неве принимает уже четвертый раз.

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