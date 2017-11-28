На боксерский ринг в Петербурге выходят сильнейшие юниоры России

На Крестовском острове проходит марафон ярких боксерских поединков и знакомство с сильнейшими молодыми бойцами.

В академии волейбола имени Платонова стартовал Кубок Никифорова-Денисова — важнейший юниорский турнир российского бокса. В этом году на недельные соревнования заявилось рекордное число участников — более 250 спортсменов со всей страны.



Ставки как никогда высоки, ведь боксерам, которые по итогам кубка попадут в сборную, откроется прямая дорога к отбору на юношескую Олимпиаду 2018 года в Буэнос-Айресе, а затем — и к участию в токийской Олимпиаде-2020.



Поэтому тренерский штаб юниорской сборной России каждый год приезжает на кубок, чтобы взять на карандаш самых перспективных бойцов. Ведь здесь представлены победители российских, европейских и мировых состязаний.



Кубок Никифорова-Денисова посвящен памяти почетного президента Международной ассоциации любительского бокса. Эти ключевые для юниорского единоборства соревнования город на Неве принимает уже четвертый раз.