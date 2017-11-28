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    В египетской школе ученики разыграли по ролям сцену теракта в мечети на Синае

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    В египетской школе ученики разыграли по ролям сцену теракта в мечети на Синае

    В египетской школе ученики разыграли по ролям сцену теракта в мечети на Синае

    В египетской школе ученики разыграли по ролям сцену теракта в мечети на Синае
  • Фото: Reuters © 2017

    • Директор египетской школы, в которой ученики инсценировали теракт в мечети на Синае, уволена.

    Инцидент произошел в средней школе в небольшом городе Ком-эн-Нур в северной провинции Египта Дакахлия. Переодетые в боевиков и прихожан школьники разыграли по ролям нападение экстремистов на синайскую мечеть и последствия теракта. В постановке под патронажем директора школы участвовали ученики нескольких классов, сообщают местные СМИ.

    В школьной администрации отмечали, что целью данной инсценировки было «приблизить страшную реальность случившегося в синайской мечети к школьникам, и на этом примере научить их больше любить свою родину».

    Реда Хигази, глава управления общего образования: «Ни директор школы, ни инспектор не получили никакого согласия от администрации или органов безопасности на постановку подобной инсценировки, которая вызвала гнев всех присутствующих».

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    Директор школы сейчас уволена. Служебное расследование начато и в отношении инспектора Минобразования, который пришел на премьеру.

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    Напомним, теракт в мечети Эр-Рауда на севере Синая произошел 24 ноября во время полуденной молитвы. Боевики сначала устроили взрыв внутри здания, а затем открыли беспорядочную стрельбу по людям, пытавшимся покинуть мечеть. По данным Генпрокуратуры Египта, число жертв теракта составило 305 человек, в том числе 27 детей, еще 128 человек получили ранения.

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