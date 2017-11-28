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    Пентагон: российский Су-30 «подрезал» американский самолет над Черным морем

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    Пентагон: российский Су-30 «подрезал» американский самолет над Черным морем

    Пентагон: российский <nobr>Су-30</nobr> «подрезал» американский самолет над Черным морем

    Минобороны США признало взаимодействие самолетов США и России над Черным морем «небезопасным».

    Российский истребитель Су-30 провел опасный маневр рядом с американским разведывательным самолетом P-8A Poseidon. Су-30 пролетел в 50 метрах от американского разведчика, заявила американским СМИ представительница Европейского командования США Меган Хендерсон, передает РИА Новости.

    Меган Хендерсон, представительница Европейского командования США: «Взаимодействие было признано небезопасным. Российский самолет пролетел прямо перед Р-8А на форсаже, вызвав его 15-градусный крен и сильную турбулентность».

    Ранее во вторник Минобороны РФ подтвердило, что 25 ноября российские средства контроля обнаружили в небе над Черным морем американский истребитель, который двигался в сторону российской границы. Для перехвата был поднят истребитель Су-30.

    В Пентагоне также заявили, что перехват был «небезопасным», и добавили, что американский самолет находился в международном воздушном пространстве и не совершал никаких провокаций.

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