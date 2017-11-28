Глава Госдепа США заявил об угрозе от «возродившейся России»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, когда будут отменены антироссийские санкции.
По словам главы Госдепа, к началу нормализации отношений России и США приведет полное восстановления территориальной целостности Украины, а также выполнение минских договоренностей.
Выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона с программной речью, Тиллерсон подчеркнул, что без урегулирования конфликта на Украине нормализацию отношений Москвы и Вашингтона обеспечить не удастся.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Я сказал россиянам: мы никогда не вернем отношения к норме, пока не решим вопрос с Украиной. Он просто маячит, как несокрушимое препятствие, и мы должны им заниматься».
При этом Тиллерсон заявил, что Запад стремится «к новым продуктивным отношениям с постсоветской Россией», которые пока кажутся «иллюзорными». При этом глава Госдепа обвинил Москву в «агрессивном подведении в отношении своих соседей» и попытках «стимулировать недемократические идеи», передает «Интерфакс».
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Мы, вместе с нашими друзьями в Европе, осознаем угрозу, которую представляет возродившаяся недавно Россия».
Выступая в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона с программной речью, Тиллерсон подчеркнул, что без урегулирования конфликта на Украине нормализацию отношений Москвы и Вашингтона обеспечить не удастся.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Я сказал россиянам: мы никогда не вернем отношения к норме, пока не решим вопрос с Украиной. Он просто маячит, как несокрушимое препятствие, и мы должны им заниматься».
При этом Тиллерсон заявил, что Запад стремится «к новым продуктивным отношениям с постсоветской Россией», которые пока кажутся «иллюзорными». При этом глава Госдепа обвинил Москву в «агрессивном подведении в отношении своих соседей» и попытках «стимулировать недемократические идеи», передает «Интерфакс».
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Мы, вместе с нашими друзьями в Европе, осознаем угрозу, которую представляет возродившаяся недавно Россия».
Secretary Tillerson at @TheWilsonCenter: We, together with our friends in Europe, recognize the active threat of recently resurgent #Russia. pic.twitter.com/S80Goa3oPa— Department of State (@StateDept) 28 ноября 2017 г.
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