Google научил смартфоны отслеживать любителей подсматривать

Компания Google придумала, как защитить экран вашего телефона от посторонних глаз.

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технологии

Ведь бывает, например, что в переполненном метро или в лифте нужно посмотреть какие-нибудь очень личные фотографии.



Видео с испытаниями новой функции обнаружило издание Quartz. С помощью фронтальной камеры и системы слежения за движениями глаз программа определяет, когда на экран смотрит больше чем один человек. И сразу же вместо, например, мессенджера начинает показывать нарушителя личного пространства за вашей спиной. Официально функцию должны показать на следующей неделе.

