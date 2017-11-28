Ментовские войны — 11
ТВ-Эфир
Ментовские войны — 11
    •  
    Google научил смартфоны отслеживать любителей подсматривать. Google, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВGoogle научил смартфоны отслеживать любителей подсматривать

    Google научил смартфоны отслеживать любителей подсматривать

    комментировать

    Google научил смартфоны отслеживать любителей подсматривать

    Google научил смартфоны отслеживать любителей подсматривать

      Компания Google придумала, как защитить экран вашего телефона от посторонних глаз.

      Ведь бывает, например, что в переполненном метро или в лифте нужно посмотреть какие-нибудь очень личные фотографии.

      Видео с испытаниями новой функции обнаружило издание Quartz. С помощью фронтальной камеры и системы слежения за движениями глаз программа определяет, когда на экран смотрит больше чем один человек. И сразу же вместо, например, мессенджера начинает показывать нарушителя личного пространства за вашей спиной. Официально функцию должны показать на следующей неделе.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru