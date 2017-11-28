«Больше, чем у Великобритании»: в Киеве пересчитали ополченцев в Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на стороне ДНР и ЛНР воюют более 35 тыс. человек.
По словам украинского министра, в Донецке действует 1-й армейский корпус, а в Луганске — 2-й армейский корпус в Луганске. Численность и структура этих подразделений, заявил Аваков, хорошо известна Киеву благодаря действиям разведки.
Также глава МВД Украины заявил, что на вооружении ополченцев Донбасса есть 478 танков, 848 бронеавтомобилей, 750 минометов, 208 реактивных систем залпового огня и 363 противотанковых комплексов. По словам Авакова, «это больше, чем на вооружении Великобритании», передает «Интерфакс».
Также глава МВД Украины заявил, что на вооружении ополченцев Донбасса есть 478 танков, 848 бронеавтомобилей, 750 минометов, 208 реактивных систем залпового огня и 363 противотанковых комплексов. По словам Авакова, «это больше, чем на вооружении Великобритании», передает «Интерфакс».
Комментарии