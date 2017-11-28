Будущих чиновников погрузили в проблемы Петербурга на борту нефтесборщика

Студентам, мечтающим поступить на госслужбу в администрацию Петербурга, устроили практику на свежем воздухе.

В рамках проекта «Открытый Смольный» студентов пригласили пройти стажировку в здании правительства Петербурга. Сегодня будущие чиновники знакомились с предстоящей работой на местах, а именно, как решаются городские проблемы. Среди них множество экологических.



Как сообщает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, экскурсия для будущих чиновников напоминает выездное совещание действующих руководителей комитетов. Вопросы ставят ребром, проблемы формулируют четко. Практически допрос с пристрастием.



Владимир Иванов, директор ГУП «Пиларн»: «В южной части города мы за последние полторы недели мы собрали 15 тонн нефтеводяной смеси. В районе ЖК „Балтийская жемчужина“».



Как в Петербурге борются за чистоту рек, узнают непосредственно на борту нефтесборщика. Руководители службы доступно и образно рассказывают про работу скиммера. Ведь это большая ответственность — заинтересовать проблемами экологии будущих чиновников.



Студентка Анастасия живет в Мурине, поэтому особенно переживает за проблемы крупных промзон рядом с жилыми кварталами. Неприятные запахи мешают, но девушка поняла, что просто писать жалобы неэффективно. Поэтому и решила пойти во власть. Правда, пока выбирает между исполнительной и законодательной. Не может разобраться, какая больше вносит вклад в развитие города.



Анастасия Шлокова, студентка СПбГУ: «Очень часто в воздухе ощущаются выбросы, неприятные запахи. И я понимаю, что это плохо влияет на экологию. Но лично я никак бороться с этим не могу. Может быть, нужно принять какой-то закон о запахах, когда люди смогут сами выступать оценщиками того, что их окружает».



Как только закончилась экскурсия, нефтесборщик отправился на службу. Сигналы о разливе нефти поступают часто. Наверняка по пути команда еще долго будет вспоминать идеи, которые подали будущие чиновники.