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    Стали известны время и место свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

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    • Фото: Reuters © 2017, Darrin Zammit Lupi
    Стали известны время и место свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

    Стали известны время и место свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

    Стали известны время и место свадьбы принца Гарри и Меган Маркл
  • Фото: Reuters © 2017, Darrin Zammit Lupi

    • Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится в мае 2018 года, сообщил официальный представитель Кенсингтонского дворца.

    В Кенсингтонском дворце уточнили, что свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

    Накануне принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке. Принц Гарри уже проинформировал королеву и близких членов семьи о своем решении. Об этом рассказали в канцелярии его отца — принца Уэльского Чарльза.

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    Отношения между принцем Гарри и актрисы Меган Маркл официально подтвердились в прошлом году. Интерес прессы к возлюбленной Гарри привел к ряду неприятных инцидентов. Семья Меган была вынуждена вызвать полицию, когда фоторепортеры незаконно пытались попасть в их дом, а для самой Маркл пришлось нанять охрану.

    Кроме того, за это время ради своего возлюбленного Меган отказалась от продолжения съемок в популярном сериале «Форс-мажоры», который и принес ей известность, а Гарри, в свою очередь, познакомил ее со своей бабушкой, королевой Елизаветой ІІ.

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