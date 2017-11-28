Стали известны время и место свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится в мае 2018 года, сообщил официальный представитель Кенсингтонского дворца.
В Кенсингтонском дворце уточнили, что свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Накануне принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке. Принц Гарри уже проинформировал королеву и близких членов семьи о своем решении. Об этом рассказали в канцелярии его отца — принца Уэльского Чарльза.
Отношения между принцем Гарри и актрисы Меган Маркл официально подтвердились в прошлом году. Интерес прессы к возлюбленной Гарри привел к ряду неприятных инцидентов. Семья Меган была вынуждена вызвать полицию, когда фоторепортеры незаконно пытались попасть в их дом, а для самой Маркл пришлось нанять охрану.
Кроме того, за это время ради своего возлюбленного Меган отказалась от продолжения съемок в популярном сериале «Форс-мажоры», который и принес ей известность, а Гарри, в свою очередь, познакомил ее со своей бабушкой, королевой Елизаветой ІІ.
Накануне принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке. Принц Гарри уже проинформировал королеву и близких членов семьи о своем решении. Об этом рассказали в канцелярии его отца — принца Уэльского Чарльза.
Отношения между принцем Гарри и актрисы Меган Маркл официально подтвердились в прошлом году. Интерес прессы к возлюбленной Гарри привел к ряду неприятных инцидентов. Семья Меган была вынуждена вызвать полицию, когда фоторепортеры незаконно пытались попасть в их дом, а для самой Маркл пришлось нанять охрану.
Кроме того, за это время ради своего возлюбленного Меган отказалась от продолжения съемок в популярном сериале «Форс-мажоры», который и принес ей известность, а Гарри, в свою очередь, познакомил ее со своей бабушкой, королевой Елизаветой ІІ.
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