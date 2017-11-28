Восемь ослов посадили в тюрьму в Индии

В Индии отправили в тюрьму стадо ослов после того, как животные съели дорогие растения.
Восемь ослов четыре дня провели в тюрьме в индийском штате Уттар-Прадеш после того, как съели несколько дорогих растений. Как сообщает телеканал NDTV, растения были на территории тюрьмы, и ее руководство решило арестовать ослов, пока их хозяин не ответит за их проступок.
Полиция штата заявила, что непричастна к инциденту; за решетку ослов отправили сотрудники тюрьмы.
Сообщается, что хозяин ослов обратился за помощью к местному политику, который и заплатил залог.
Полиция штата заявила, что непричастна к инциденту; за решетку ослов отправили сотрудники тюрьмы.
Сообщается, что хозяин ослов обратился за помощью к местному политику, который и заплатил залог.
Комментарии