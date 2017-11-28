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    Восемь ослов посадили в тюрьму в Индии

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    • Фото: @IndiaToday / twitter.com
    Восемь ослов посадили в тюрьму в Индии

    Восемь ослов посадили в тюрьму в Индии

    Восемь ослов посадили в тюрьму в Индии
  • Фото: @IndiaToday / twitter.com

    • В Индии отправили в тюрьму стадо ослов после того, как животные съели дорогие растения.

    Восемь ослов четыре дня провели в тюрьме в индийском штате Уттар-Прадеш после того, как съели несколько дорогих растений. Как сообщает телеканал NDTV, растения были на территории тюрьмы, и ее руководство решило арестовать ослов, пока их хозяин не ответит за их проступок.

    Полиция штата заявила, что непричастна к инциденту; за решетку ослов отправили сотрудники тюрьмы.

    Сообщается, что хозяин ослов обратился за помощью к местному политику, который и заплатил залог.

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