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    Прохоров решил добиться допроса «торговца смертью» Родченкова в США

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    • Фото: РИА Новости
    Прохоров решил добиться допроса «торговца смертью» Родченкова в США

    Прохоров решил добиться допроса «торговца смертью» Родченкова в США

    Прохоров решил добиться допроса «торговца смертью» Родченкова в США
  • Фото: РИА Новости

    • Олигарх и экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров заявил о готовности нанять лучших адвокатов, чтобы защитить интересы российских спортсменов.

    Прохоров подчеркнул, что готов «обеспечить любую юридическую и финансовую поддержку» дисквалифицированным биатлонисткам Яне Романовой и Ольге Вилухиной, если они решат бороться и отстаивать свое честное имя.

    При этом бизнесмен подчеркнул, что необходимо допросить и беглого главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который стал одним из информаторов расследования ВАДА о якобы существовавшей в России государственной системе допинга.

    Михаил Прохоров: «Я готов привлекать лучших юристов для защиты интересов наших биатлонисток в любой стране мира, там где это наиболее целесообразно. Уверен, что один из судов необходимо инициировать на территории США, чтобы была возможность допросить в рамках судебного процесса „торговца смертью“ Родченкова».

    Кроме того, Прохоров призвал «положить конец абсолютному беззаконию, разрушающему мировой спорт и ломающему судьбы людей», а также показать спортивным чиновникам, что «эта вакханалия» будет стоить им очень дорого, передает ТАСС.

    Михаил Прохоров: «Необходимо уже дать понять на языке судебных решений всем этим Родченковым, Шмидам, Освальдам и им подобным деятелям MOK и ВАДА, что вся эта вакханалия будет стоить им репутации, профессии и денег. За все надо платить, а за несправедливость вдвойне».

    смотретьМОК аннулировал результаты еще пятерых российских спортсменов на ОИ-2014
    МОК аннулировал результаты еще пятерых российских спортсменов на ОИ-2014
    Напомним, ранее дисциплинарная комиссия МОК, которую возглавляет Денис Освальд, аннулировала результаты на Играх в Сочи и пожизненно дисквалифицировала 19 российских спортсменов. В частности, серебряных медалей Олимпийских игр лишились биатлонистки Вилухина и Романова.

    А сегодня в СКР заявили, что информатор ВАДА Григорий Родченков сам выдавал российским спортсменам и тренерам препараты с допингом, а потом уничтожал пробы. Кроме того, отметили в ведомстве, появились доказательства уязвимости базы лаборатории Московского антидопингового центра — с ней Родченков работал удаленно, и таким образом мог самостоятельно менять результаты тестов.

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