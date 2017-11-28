От Советских к Рождественским: во сколько обойдутся переименования улиц в центре Петербурга

Корреспондент НТВ выяснил отношение петербуржцев к переименованиям Советских улиц и улицы Восстания, а также стоимость новых табличек по этим адресам.
Призрак бродит по Советским. Призрак дореволюционных названий. Коммунизм, правда, здесь же. Так сложилось, что на 2-й Советской находится штаб-квартира регионального отделения КПРФ. И там со всей пролетарской ненавистью отнеслись к решению Топонимической комиссии в год 100-летия Октября отнять сразу десяток названий, связанных с красной эпохой.
Ольга Ходунова, первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «История — это не книжка или детская раскраска, из которой можно безобидно выдернуть листочек и подарить на память маме».
Раньше на пересечении нынешнего Красноборского переулка и 6-й Советской находилась церковь Рождества Христова на Песках. Сейчас здесь строительный забор и храм восстанавливают. Получается, логично вернуть улицам исторические названия, связанные с локальной доминантой, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Поэтому эксперты и просят не искать политический подтекст в их решении. Вроде как всё научно. Советские улицы, если посмотреть на карту, как бы ребра топонимического организма послереволюционного периода. А позвоночником был Суворовский проспект, носивший с 1923-го такое же название — Советский.
Но в 1944-м еще до полного освобождения Ленинграда от блокады ему вернули имя победоносного и почитаемого во все эпохи российского полководца. Член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев подчеркивает: уже тогда, в военные годы, сомнения возникали и по поводу топонимов улиц.
Алексей Ерофеев, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, краевед, публицист: «Жданов Андрей Александрович, партийный руководитель Ленинграда, незадолго до этого говорил, что в принципе Советские улицы название не вполне удачное. А что у нас остальные улицы антисоветские?»
Кстати, после перестройки вопрос переименования Советских поднимали много раз. Но волна борьбы со всем коммунистическим сразу десять улиц в самом центре так и не накрыла. Вроде бы чиновники не решались посягнуть на то, что в 90-е и нулевые еще очень многие называли ценностями. Сегодня простые горожане на пресловутых улицах больше интересуются другим — какова цена вопроса с масштабной сменой названий.
Ирина Гавриленко и Ирина Липатова, жительницы Санкт-Петербурга: «Наверное, надо было спросить у людей, которые живут на этих улицах, как они к этому относятся. Прежние названия более благозвучные. Но это, конечно, очень дорогостоящий проект. Поэтому пусть правительство города очень хорошо подумает».
На одних только табличках стоимость переименования Советских — больше десяти миллионов рублей. Лишний повод для губернатора задуматься: стоит ли такой ценой рвать с недавним прошлым в пользу более давних ценностей. Тем более, без политики тут в любом случае никуда. Свой протест против решения Топонимической комиссии коммунисты уже донесли не только до градоначальника, но и до президента.
Ольга Ходунова, первый секретарь Санкт-Петербургского горкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «История — это не книжка или детская раскраска, из которой можно безобидно выдернуть листочек и подарить на память маме».
Раньше на пересечении нынешнего Красноборского переулка и 6-й Советской находилась церковь Рождества Христова на Песках. Сейчас здесь строительный забор и храм восстанавливают. Получается, логично вернуть улицам исторические названия, связанные с локальной доминантой, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.
Поэтому эксперты и просят не искать политический подтекст в их решении. Вроде как всё научно. Советские улицы, если посмотреть на карту, как бы ребра топонимического организма послереволюционного периода. А позвоночником был Суворовский проспект, носивший с 1923-го такое же название — Советский.
Но в 1944-м еще до полного освобождения Ленинграда от блокады ему вернули имя победоносного и почитаемого во все эпохи российского полководца. Член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев подчеркивает: уже тогда, в военные годы, сомнения возникали и по поводу топонимов улиц.
Алексей Ерофеев, член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, краевед, публицист: «Жданов Андрей Александрович, партийный руководитель Ленинграда, незадолго до этого говорил, что в принципе Советские улицы название не вполне удачное. А что у нас остальные улицы антисоветские?»
Кстати, после перестройки вопрос переименования Советских поднимали много раз. Но волна борьбы со всем коммунистическим сразу десять улиц в самом центре так и не накрыла. Вроде бы чиновники не решались посягнуть на то, что в 90-е и нулевые еще очень многие называли ценностями. Сегодня простые горожане на пресловутых улицах больше интересуются другим — какова цена вопроса с масштабной сменой названий.
Ирина Гавриленко и Ирина Липатова, жительницы Санкт-Петербурга: «Наверное, надо было спросить у людей, которые живут на этих улицах, как они к этому относятся. Прежние названия более благозвучные. Но это, конечно, очень дорогостоящий проект. Поэтому пусть правительство города очень хорошо подумает».
На одних только табличках стоимость переименования Советских — больше десяти миллионов рублей. Лишний повод для губернатора задуматься: стоит ли такой ценой рвать с недавним прошлым в пользу более давних ценностей. Тем более, без политики тут в любом случае никуда. Свой протест против решения Топонимической комиссии коммунисты уже донесли не только до градоначальника, но и до президента.
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