В Москве мужчина трижды ограбил один и тот же салон связи

Уроженец Чечни пойдет под суд за три ограбления одного и того же салона связи на
юго-западе Москвы.
В первый раз 23-летний молодой человек напал на магазин на Профсоюзной улице 1 декабря 2016 года. Вместе с сообщником он ворвался в салон в медицинской маске и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, потребовал открыть сейф. Налетчики забрали из сейфа 570 тыс. рублей, взяли со стеллажей 12 смартфонов на общую сумму более 77 тыс. рублей. Кроме того, обвиняемый ударил продавца кулаком по лицу и забрал у него телефон стоимостью 5 тыс. рублей.
Вернулся в салон уроженец Чечни через два месяца — 6 февраля 2017 года. На этот раз мужчина действовал один — он стал угрожать сотрудникам магазина и забрал из сейфа 500 тыс. рублей.
А третье ограбление было совершено 23 февраля. Тогда двое злоумышленников унесли из салона связи более 700 тыс. рублей.
Как сообщили в Генпрокуратуре, уголовное дело в отношении молодого человека направлено в суд. Личность его сообщника еще не установлена.
Вернулся в салон уроженец Чечни через два месяца — 6 февраля 2017 года. На этот раз мужчина действовал один — он стал угрожать сотрудникам магазина и забрал из сейфа 500 тыс. рублей.
А третье ограбление было совершено 23 февраля. Тогда двое злоумышленников унесли из салона связи более 700 тыс. рублей.
Как сообщили в Генпрокуратуре, уголовное дело в отношении молодого человека направлено в суд. Личность его сообщника еще не установлена.
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