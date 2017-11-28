В Башкирии задержали бизнесмена, который три года насиловал школьниц

В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении состоятельного бизнесмена, который, по данным следствия, несколько лет насиловал школьниц.
Как сообщает издание Ufa1 со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 38-летний мужчина в течение нескольких лет находил в соцсетях школьниц в возрасте от 13 до 16 лет, принуждал их к действиям сексуального характера и насиловал. В настоящий момент бизнесмену вменяют шесть эпизодов преступлений, совершенных в период с 2009-го по 2012 год.
Источник: «В большинстве своем у девочек были строгие родители, много денег на карманные расходы им не давали. А тут появлялся добрый дядя, говорил, что они красивые, просил присылать ему их интимные фотографии. За это обещал щедро вознаградить. Потом он приводил школьниц к себе домой, шантажировал и принуждал вступить с ним в интимную связь».
Все происходящее, по словам источника, педофил фиксировал на видео.
Издание поясняет, что из-за связей и социального положения подозреваемого уголовное дело не удавалось возбудить долгое время. Также отмечается, что задержанный женат, у него есть 14-летний сын и годовалая дочь.
В правоохранительных органах данную информацию пока не подтвердили.
Источник: «В большинстве своем у девочек были строгие родители, много денег на карманные расходы им не давали. А тут появлялся добрый дядя, говорил, что они красивые, просил присылать ему их интимные фотографии. За это обещал щедро вознаградить. Потом он приводил школьниц к себе домой, шантажировал и принуждал вступить с ним в интимную связь».
Все происходящее, по словам источника, педофил фиксировал на видео.
Издание поясняет, что из-за связей и социального положения подозреваемого уголовное дело не удавалось возбудить долгое время. Также отмечается, что задержанный женат, у него есть 14-летний сын и годовалая дочь.
В правоохранительных органах данную информацию пока не подтвердили.
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