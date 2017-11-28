Внучка академика раскритиковала открывшийся в Петербурге центр Лихачёва

В течение 15 лет родственники прославленного академика и первого почетного гражданина Петербурга добивались появления музейной экспозиции в память о нем. Но экспозиция, появившаяся в особняке Румянцева, вызвала у них вопросы. Концепция центра не совпадает с той, которая оговаривалась с родственниками много лет назад.

В Северной столице в особняке Румянцева открылся центр академика Дмитрия Лихачёва. Экспозиция, посвященная первому почетному гражданину Петербурга, филологу и культурологу, разместилась в небольшом помещении площадью в 200 квадратных метров.



Этого момента внучка академика ждала 15 лет. С 2002-го Зинаида Курбатова добивалась открытия центра. Год назад губернатор Полтавченко дал слово, что центр Лихачёва появится, и слово свое сдержал.



Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Криволапова, выставка, которая должна рассказать посетителям о великом академике, не под стать его жизни. В витринах всего несколько документов. Например, удостоверение почетного гражданина Петербурга. И ни строчки о том, что Лихачёв был первым почетным гражданином в новейшей истории.



В зале представлены несколько медалей. Среди них медаль «За оборону Ленинграда», которой Дмитрий Сергеевич гордился больше всего. В центре зала — стол, за которым работал Лихачёв. Близкие филолога вспоминают: рабочее пространство всегда было завалено книгами и бумагами.



В музее истории Петербурга сегодня самая богатая коллекция, посвященная Лихачёву, насчитывающая 600 единиц хранения. Все личные вещи культурному учреждению передали родственники академика в 2002 году. С надеждой, что появится постоянная экспозиция. И специалисты воссоздадут и рабочий кабинет ученого. Этого так и не случилось. Спустя 16 лет открыли информационно-выставочный центр его имени.



Зинаида Курбатова, внучка Дмитрия Лихачёва: «Страшно на всё это смотреть. Я очень много сил потратила, поэтому сейчас не в состоянии смотреть на эту экспозицию. Фактически у меня 15 лет шла борьба с музеем истории города за то, чтобы вещи Дмитрия Сергеевича в том виде, в котором их передавали в 2002 году, были собраны в одном месте».



По словам Зинаиды Курбатовой, внучки академика, на фотографиях из центра она уже увидела вещи, которые ее дедушке не принадлежали. Ученый секретарь музея истории Петербурга не смогла ответить на вопрос про пишущую машинку на столе Лихачёва. Это та самая, которую привез брат Михаил из Германии, и на которой Лихачев написал главные вещи, в том числе «Письма о добром и прекрасном»? В центре несколько пространно отмечают: академик на ней работал.



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