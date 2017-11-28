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    Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми»

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    • Фото: Карпов Сергей / ТАСС
    Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми»

    Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми»

    Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми»
  • Фото: Карпов Сергей / ТАСС

    • Оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на главную музыкальную премию США.

    Альбом «Свиридов: Отчалившая Русь», записанный при участии Дмитрия Хворостовского, представлен в номинации «Лучший классический вокальный сольный альбом» на «Грэмми». Об этом сообщается на официальном сайте американской музыкальной премии.

    На диске записаны композиции на стихи Сергея Есенина. В записи принимали участие Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр (дирижер Константин Орбелян) и ансамбль «Стиль пяти».

    Всего в номинации представлены пять пластинок. Юбилейное 60-е вручение премии «Грэмми» пройдет 28 января 2018 года в Нью-Йорке. Выбирают победителей члены Американской академии звукозаписи, право на участие в голосовании имеют более 13 тысяч человек.

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