Хворостовский посмертно номинирован на «Грэмми»

Оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на главную музыкальную премию США.
Альбом «Свиридов: Отчалившая Русь», записанный при участии Дмитрия Хворостовского, представлен в номинации «Лучший классический вокальный сольный альбом» на «Грэмми». Об этом сообщается на официальном сайте американской музыкальной премии.
На диске записаны композиции на стихи Сергея Есенина. В записи принимали участие Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр (дирижер Константин Орбелян) и ансамбль «Стиль пяти».
Всего в номинации представлены пять пластинок. Юбилейное 60-е вручение премии «Грэмми» пройдет 28 января 2018 года в Нью-Йорке. Выбирают победителей члены Американской академии звукозаписи, право на участие в голосовании имеют более 13 тысяч человек.
Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне после двух лет борьбы с опухолью мозга. Во вторник капсулу с прахом певца захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, недалеко от могилы Федора Шаляпина. Еще одну капсулу с прахом Хворостовского захоронят на родине певца в Красноярске.
На диске записаны композиции на стихи Сергея Есенина. В записи принимали участие Санкт-Петербургский государственный симфонический оркестр (дирижер Константин Орбелян) и ансамбль «Стиль пяти».
Всего в номинации представлены пять пластинок. Юбилейное 60-е вручение премии «Грэмми» пройдет 28 января 2018 года в Нью-Йорке. Выбирают победителей члены Американской академии звукозаписи, право на участие в голосовании имеют более 13 тысяч человек.
Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября в Лондоне после двух лет борьбы с опухолью мозга. Во вторник капсулу с прахом певца захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, недалеко от могилы Федора Шаляпина. Еще одну капсулу с прахом Хворостовского захоронят на родине певца в Красноярске.
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