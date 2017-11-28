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    Путин выслушал стих о себе, написанный победителем конкурса «Семья года»

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев
    Путин выслушал стих о себе, написанный победителем конкурса «Семья года»

    Путин выслушал стих о себе, написанный победителем конкурса «Семья года»

    Путин выслушал стих о себе, написанный победителем конкурса «Семья года»
  • Фото: РИА Новости, Михаил Климентьев

    • Один из победителей конкурса «Семья года» писатель Вячеслав Потехин прочитал Владимиру Путину стихотворение «Я вам, господин президент, не завидую».

    Президент России Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса «Семья года» оценил стихотворение о себе «Я вам, господин президент, не завидую», которое написал один из участников конкурса Вячеслав Потехин.

    Потехин прочитал стихотворение президенту во время чаепития в Зимнем саду в Кремле, куда приехали победители конкурса, передает РИА Новости.

    Я вам, господин президент, не завидую,
    У вас за спиною нелегкая ноша — страна.
    И кто-то на вас затаился со злобой и обидою,
    А кто-то за вас поднимает бокалы вина.

    Дай бог вам прожить жизнь достойно, легко и интересно,
    И сделать ее таковой для российских людей.
    Я вам, господин президент, не завидую,
    Принадлежать вы не можете даже себе самому.
    А мне бы увидеть счастливую, дождями омытую,
    И в золоте мира с детским смехом страну.

    Российский президент молча выслушал стихотворение, после чего сказал писателю: «Продолжайте писать стихи».

    Вячеслав Потехин родился в Иркутске, имеет двух сыновей и шесть дочерей. Писать начал в 1993 году, тогда же, по его словам, было написано и стихотворение про президента.

    В конкурсе «Семья года» участвовали 322 участника. Победителей выбирали в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья России». Победителями стали 85 семей.

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