Путин выслушал стих о себе, написанный победителем конкурса «Семья года»

Один из победителей конкурса «Семья года» писатель Вячеслав Потехин прочитал Владимиру Путину стихотворение «Я вам, господин президент, не завидую».
Президент России Владимир Путин на встрече с победителями всероссийского конкурса «Семья года» оценил стихотворение о себе «Я вам, господин президент, не завидую», которое написал один из участников конкурса Вячеслав Потехин.
Потехин прочитал стихотворение президенту во время чаепития в Зимнем саду в Кремле, куда приехали победители конкурса, передает РИА Новости.
Я вам, господин президент, не завидую,
У вас за спиною нелегкая ноша — страна.
И кто-то на вас затаился со злобой и обидою,
А кто-то за вас поднимает бокалы вина.
Дай бог вам прожить жизнь достойно, легко и интересно,
И сделать ее таковой для российских людей.
Я вам, господин президент, не завидую,
Принадлежать вы не можете даже себе самому.
А мне бы увидеть счастливую, дождями омытую,
И в золоте мира с детским смехом страну.
Российский президент молча выслушал стихотворение, после чего сказал писателю: «Продолжайте писать стихи».
Вячеслав Потехин родился в Иркутске, имеет двух сыновей и шесть дочерей. Писать начал в 1993 году, тогда же, по его словам, было написано и стихотворение про президента.
В конкурсе «Семья года» участвовали 322 участника. Победителей выбирали в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья России». Победителями стали 85 семей.
Потехин прочитал стихотворение президенту во время чаепития в Зимнем саду в Кремле, куда приехали победители конкурса, передает РИА Новости.
Я вам, господин президент, не завидую,
У вас за спиною нелегкая ноша — страна.
И кто-то на вас затаился со злобой и обидою,
А кто-то за вас поднимает бокалы вина.
Дай бог вам прожить жизнь достойно, легко и интересно,
И сделать ее таковой для российских людей.
Я вам, господин президент, не завидую,
Принадлежать вы не можете даже себе самому.
А мне бы увидеть счастливую, дождями омытую,
И в золоте мира с детским смехом страну.
Российский президент молча выслушал стихотворение, после чего сказал писателю: «Продолжайте писать стихи».
Вячеслав Потехин родился в Иркутске, имеет двух сыновей и шесть дочерей. Писать начал в 1993 году, тогда же, по его словам, было написано и стихотворение про президента.
В конкурсе «Семья года» участвовали 322 участника. Победителей выбирали в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья России». Победителями стали 85 семей.
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