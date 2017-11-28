В ФИФА заявили об огромном спросе на билеты на ЧМ-2018

В ФИФА подвели итоги первого этапа продаж билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года.
Всего по итогам первого этапа было продано 742 760 билетов. Большинство заявок поступило из России, однако приобрести билеты на матчи мундиаля решили и многие зарубежные болельщики. Среди иностранных болельщиков в рамках первого этапа было распределено 47% билетов. Наибольший интерес к ЧМ-2018 проявили любители футбола из США, Бразилии, Германии, Китая, Мексики, Израиля, Аргентины, Австралии и Англии.
Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер отметил, что в организации очень довольны результатами первого этапа продаж.
Он также напомнил, что продажа билетов возобновится с 12:00 мск 5 декабря, уже после того, как в Москве пройдет жеребьевка финальной части турнира. До 31 января болельщики смогут подать заявки на билеты на отдельные матчи или билетные продукты, в том числе «билеты болельщика» (билеты на каждый из трех групповых матчей определенной команды) и «билеты болельщика на возможные матчи определенной команды» (билеты на каждый из четырех матчей раунда плей-офф, в которых потенциально может принять участие соответствующая команда). Если число заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки.
Напомним,чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Встречи ЧМ-2018 будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. Жеребьевка финальной части турнира состоится уже на этой неделе, 1 декабря, в Москве.
Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер отметил, что в организации очень довольны результатами первого этапа продаж.
Он также напомнил, что продажа билетов возобновится с 12:00 мск 5 декабря, уже после того, как в Москве пройдет жеребьевка финальной части турнира. До 31 января болельщики смогут подать заявки на билеты на отдельные матчи или билетные продукты, в том числе «билеты болельщика» (билеты на каждый из трех групповых матчей определенной команды) и «билеты болельщика на возможные матчи определенной команды» (билеты на каждый из четырех матчей раунда плей-офф, в которых потенциально может принять участие соответствующая команда). Если число заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки.
Напомним,чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Встречи ЧМ-2018 будут принимать Москва, Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. Жеребьевка финальной части турнира состоится уже на этой неделе, 1 декабря, в Москве.
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