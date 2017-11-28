Путин: беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо

Владимир Путин заявил, что в целом согласен с необходимостью аккуратно действовать в сфере ювенальной юстиции.
Комментируя выступление сенатора Елены Мизулиной, президент отметил, что ущемлять интересы родителей недопустимо.
Владимир Путин, президент РФ: «Здесь есть ряд вопросов, которые требуют особого внимания, и ущемлять интересы родителей недопустимо. У нас есть свои традиции, традиции крепкой семьи, и это беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо».
При этом глава государства не согласился с некоторым тезисами Мизулиной, заявившей об увеличении родительского бесправия в стране. В частности, Путин не поддержал тезис о том, что существование системы органов опеки в РФ создает и запрос на семейное неблагополучие. Его президент назвал спорным и сравнил с утверждением, что существование преступности обусловлено запросом со стороны МВД, которое таким образом обеспечивает себе фронт работы.
Не согласился Путин и с тем, что Семейный кодекс якобы направлен на уничтожение семей. Глава государства напомнил, что последняя редакция этого свода действует с 1995 года, «а семья все-таки, слава Богу, существует пока», передает ТАСС.
Кроме того, глава государства пообещал подумать над предложением освобождать от уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших впервые преступления небольшой и средней тяжести. Так президент ответил вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой, которая предложила применять к таким несовершеннолетним преступникам принудительные меры воспитательного характера, чтобы «дать им шанс на счастье и полноценную жизнь».
Отметим, что ранее сегодня во время заседания Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Путин призвал не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие. Для этого российский лидер предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка и продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года.
Владимир Путин, президент РФ: «Здесь есть ряд вопросов, которые требуют особого внимания, и ущемлять интересы родителей недопустимо. У нас есть свои традиции, традиции крепкой семьи, и это беспардонное вмешательство в семейную жизнь недопустимо».
При этом глава государства не согласился с некоторым тезисами Мизулиной, заявившей об увеличении родительского бесправия в стране. В частности, Путин не поддержал тезис о том, что существование системы органов опеки в РФ создает и запрос на семейное неблагополучие. Его президент назвал спорным и сравнил с утверждением, что существование преступности обусловлено запросом со стороны МВД, которое таким образом обеспечивает себе фронт работы.
Не согласился Путин и с тем, что Семейный кодекс якобы направлен на уничтожение семей. Глава государства напомнил, что последняя редакция этого свода действует с 1995 года, «а семья все-таки, слава Богу, существует пока», передает ТАСС.
Кроме того, глава государства пообещал подумать над предложением освобождать от уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших впервые преступления небольшой и средней тяжести. Так президент ответил вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой, которая предложила применять к таким несовершеннолетним преступникам принудительные меры воспитательного характера, чтобы «дать им шанс на счастье и полноценную жизнь».
Отметим, что ранее сегодня во время заседания Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей Путин призвал не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие. Для этого российский лидер предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка и продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года.
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