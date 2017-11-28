Участники «Ты супер! Танцы» запели вместе с Дианой Ди

Как сделать первые шаги на эстраде? О своем опыте на большой сцене участникам проекта НТВ «Ты супер! Танцы» рассказала Диана Ди — молодая, но уже успешная певица.
Молодая певица Диана Ди поет о том, о чем в 22 года поют все — о любви. На встрече с участниками проекта «Ты супер! Танцы» Диана рассказала, что петь начала не сразу, раньше она писала песни для других исполнителей.
Если ребята и девчонки принимают участие в шоу «Ты супер! Танцы» — это не значит, что они только танцуют. Многие из них еще и поют, как Кристина Стародубова. А ведь было время, когда эта девочка могла просто умереть от голода.
Кристина Стародубова: «Моя мама — она… как сказать? Когда она меня родила, она везде ходила, пила, а я была одна дома. Она меня могла оставить на неделю, на две».
Сейчас Кристина живет в приемной семье и почти не вспоминает о прошлом.
Через пару часов Диана Ди с ребятами были уже лучшими друзьями. Пели, фотографировались, добавляли друг друга в друзья в социальных сетях. Кстати, когда ребята общались с Дианой, Милена Тачулия спросила: какой бы вопрос певица задала себе сама. Артистка сразу не смогла ответить. А вот наша участница спрашивает сама себя уже давно.
Милена Тачулия: «Какая цель в моей жизни? И какая? Я хочу победить на этом проекте. Я готова и буду работать над собой».
У Милены есть все шансы. Ведь, по мнению жюри, девочка показывает очень хорошие результаты.
Подробности — в видеодневнике корреспондента НТВ Максима Беспалова.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы», который дает шанс проявить себя детям, оставшимся без попечения родителей, смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу в 21:00.
Если ребята и девчонки принимают участие в шоу «Ты супер! Танцы» — это не значит, что они только танцуют. Многие из них еще и поют, как Кристина Стародубова. А ведь было время, когда эта девочка могла просто умереть от голода.
Кристина Стародубова: «Моя мама — она… как сказать? Когда она меня родила, она везде ходила, пила, а я была одна дома. Она меня могла оставить на неделю, на две».
Сейчас Кристина живет в приемной семье и почти не вспоминает о прошлом.
Через пару часов Диана Ди с ребятами были уже лучшими друзьями. Пели, фотографировались, добавляли друг друга в друзья в социальных сетях. Кстати, когда ребята общались с Дианой, Милена Тачулия спросила: какой бы вопрос певица задала себе сама. Артистка сразу не смогла ответить. А вот наша участница спрашивает сама себя уже давно.
Милена Тачулия: «Какая цель в моей жизни? И какая? Я хочу победить на этом проекте. Я готова и буду работать над собой».
У Милены есть все шансы. Ведь, по мнению жюри, девочка показывает очень хорошие результаты.
Подробности — в видеодневнике корреспондента НТВ Максима Беспалова.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы», который дает шанс проявить себя детям, оставшимся без попечения родителей, смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу в 21:00.
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