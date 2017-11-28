МИД РФ: Москва сделает все для освобождения задержанных в Молдавии журналистов

В Москве назвали неприемлемым задержание российских журналистов в аэропорту Кишинёва и пообещали сделать все необходимое для их освобождения.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российские дипломаты поддерживают контакт с задержанными журналистами.
Мария Захарова: «Представители департамента информации и печати МИД России и сотрудники посольства России в Кишинёве находятся в оперативном контакте с нашими журналистами. Но уже сейчас можно сказать, что это не первый случай, когда представители российских СМИ сталкиваются с неприемлемым отношением со стороны молдавских властей».
Захарова также обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом дать ситуации публичную оценку.
Мария Захарова: «Учитывая упорное нежелание Кишинёва соблюдать основополагающие принципы свободы слова и стремление молдавских властей изолировать свое население от альтернативных точек зрения, рассчитываем на оперативную реакцию на ситуацию в форме публичной оценки со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира».
При этом, добавила Захарова, Россия со своей стороны сделает все необходимое для освобождения журналистов.
Между тем в пограничной службе Молдавии задержание журналистов объяснили тем, что они не указали цель визита в республику, передает РИА Новости.
Пресс-служба погранполиции Молдавии: «Двоим российским гражданам не авторизирован въезд в Молдавию. Следующим рейсом они вернутся в Россию. Причина — они не указали цель визита в республику. Они заявили, что приехали с частным визитом, но не смогли подтвердить сказанное, а затем были выяснены их настоящие намерения».
По данным агентства, обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолётов и продюсер ВГТРК Марина Сафронова прилетели на показ документального фильма «Битва за „Салют“», автором идеи и соавтором сценария которого стал обозреватель «Звезды».
Журналистов задержали в аэропорту Кишинёва во время прохождения паспортного контроля. Никаких разъяснений по поводу задержания им не дали.
Мария Захарова: «Представители департамента информации и печати МИД России и сотрудники посольства России в Кишинёве находятся в оперативном контакте с нашими журналистами. Но уже сейчас можно сказать, что это не первый случай, когда представители российских СМИ сталкиваются с неприемлемым отношением со стороны молдавских властей».
Захарова также обратилась к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с призывом дать ситуации публичную оценку.
Мария Захарова: «Учитывая упорное нежелание Кишинёва соблюдать основополагающие принципы свободы слова и стремление молдавских властей изолировать свое население от альтернативных точек зрения, рассчитываем на оперативную реакцию на ситуацию в форме публичной оценки со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира».
При этом, добавила Захарова, Россия со своей стороны сделает все необходимое для освобождения журналистов.
Между тем в пограничной службе Молдавии задержание журналистов объяснили тем, что они не указали цель визита в республику, передает РИА Новости.
Пресс-служба погранполиции Молдавии: «Двоим российским гражданам не авторизирован въезд в Молдавию. Следующим рейсом они вернутся в Россию. Причина — они не указали цель визита в республику. Они заявили, что приехали с частным визитом, но не смогли подтвердить сказанное, а затем были выяснены их настоящие намерения».
По данным агентства, обозреватель телеканала «Звезда» Алексей Самолётов и продюсер ВГТРК Марина Сафронова прилетели на показ документального фильма «Битва за „Салют“», автором идеи и соавтором сценария которого стал обозреватель «Звезды».
Журналистов задержали в аэропорту Кишинёва во время прохождения паспортного контроля. Никаких разъяснений по поводу задержания им не дали.
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