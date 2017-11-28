Утверждена новая форма бойцов Росгвардии

В Росгвардии утвердили новую форму. Службу в ней сотрудники ведомства будут нести уже в следующем году.

302 Росгвардия

Свой комплект появится у каждого подразделения. Образцы сегодня показали руководству перед коллегией Росгвардии на которой подвели итоги года.



Виктор Золотов, директор Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ: «Должен с удовлетворением отметить что в целом войска пытаются успешно выполнять задачи. Поэтапно наращивают потенциал в интересах общественной и государственной безопасности. Не стану останавливаться на конкретных показателях деятельности, они будут озвучены в процессе нашей предстоящей работы, но отмечу, что за сухими цифрами статистики стоят тысячи спасенных жизней».



Перед сотрудниками Росгвардии стоят амбициозные задачи. Бойцы будут обеспечивать общественный порядок на предстоящем Чемпионате мира по футболу.