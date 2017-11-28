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    На Украине зафиксировали рекордный рост цен на сало. еда, сельское хозяйство, торговля, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа Украине зафиксировали рекордный рост цен на сало

    На Украине зафиксировали рекордный рост цен на сало

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    На Украине зафиксировали рекордный рост цен на сало

    На Украине зафиксировали рекордный рост цен на сало

      Один из главных национальных продуктов Украины — сало — рекордно дорожает и может стать дефицитом.

      На Украине взлетели цены на сало. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей. В некоторых регионах Украины стоимость сала с начала года увеличилась более чем на сто процентов. Ранее стало известно о резком сокращении экспорта украинского сала, в основном из-за того, что закупать его отказалась Россия.

      Эксперты объясняют, что ключевыми поставщиками этого продукта традиционно являются частные хозяйства. Но корма растут в цене, и фермерам становится невыгодно держать свиней. Сокращается поголовье и из-за частых вспышек заболеваний — в том числе африканской чумы свиней. Если дело так пойдет и дальше, стране, возможно, придется ввозить сало из-за рубежа.

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